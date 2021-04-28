Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü (4)

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TUTUKLANDI

Samsun'da, eşi Ayşe Cenikli'yi tabancayla başından vurarak, öldüren Bülent Cenikli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2021-04-28 17:30:06



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