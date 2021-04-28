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İlkadım'dan kahvehane esnafına 500 TL'lik para desteği

İHA

İlkadım'dan kahvehane esnafına 500 TL'lik para desteği

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Kovid19 salgınında iş yeri kapanan kahvehane esnafımıza 500 lira destek verme kararı aldık" dedi.
İlkadım Belediyesi pandemi sürecinde zor günler geçiren esnafa destek vermeye devam ediyor. Ülke genelinde örnek proje ve çalışmalarla adından söz ettiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçe genelindeki kahvehane sektöründe faaliyet gösteren esnafa pandemi nedeniyle yaşadığı ekonomik sıkıntıları hafifletecek yeni bir destek kampanyası başlattı.

“198 esnafa 500 TL’lik nakit desteği”
Esnafa destek kampanyası başlatan İlkadım Belediyesi, kahvehane sektöründeki esnafa nakit para desteği sunacak. 270 sayılı encümen kararı doğrultusunda karara bağlanan 500 TL nakit desteğinden Sosyal Yardım Müdürlüğü tarafından tespit edilen, meslek odasında kaydı ve kahvehane iş yeri ruhsatını bulunan 198 esnaf yararlanacak. Kahvehane ruhsatı olup oyun oynatmayan çay ocağı gibi hizmet veren kişiler ise çay ocağı işletmeciliği olarak değerlendirilerek yapılacak yardımlardan muaf tutulacak.

“Sadece iyi günde değil kötü günde de esnafımızın yanındayız”
Yapılacak destek kampanyası hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Kovid19 salgınında iş yeri kapanan kahvehane esnafımıza 500 lira destek verme kararı aldık. Salgınının başladığı mart ayında itibaren ilçemizde her alanda örnek çalışma dayanışmalara imza attık. Bu dayanışma ruhuyla depremzede yurttaşlarımınız yarasını hep birlikte sardık. Biz imece kültürünü atalarımızdan öğrendik. Bu kadim kültürün temelinde zaten dayanışma ruhu var. Şimdi bir kez daha esnafımız için harekete geçmemiz gerekiyor. Birbirimize ne kadar sahip çıkarsak o kadar güçlüyüz. Biz belediye olarak bu sürecin başından beri elimizden gelen desteği gösterdik. Bugün de sorunlarının çözümüne küçük de olsa bir katkımız olsun düşüncesiyle böyle bir destek kararı aldık. Çorbada tuzumuz olsun istedik. Hayatı birlikte paylaşacağız, ihtiyacı olanın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Tam kapanmada vatandaşa destek
İlkadım Belediyesi ayrıca 17 günlük tam kapanma sürecinde vefa destek, ücretsiz ulaşım ve sıcak yemek gibi hizmetlerle vatandaşa yaşam desteği olacak. Başkan Demirtaş, tam kapanma sürecinde rutin gerçekleştirilen belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, 61 mahallede yaşayan tüm vatandaşlara ulaşıp, hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için 7 gün 24 saat hizmette olacaklarını duyurdu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Necattin Demirtaş, “Yaklaşık 14 aydır ülkemizde etkisini gösteren Korona virüs salgın ile mücadele de artık yeni bir safhaya geçiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda yeni tedbirlerin uygulanmasına Perşembe günü itibariyle başlanacak. Biz de İlkadım Belediyesi olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız başta olmak üzere, bize ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızın yanında ve hizmetinde olacağız. Hastaneye gidecek olan vatandaşlarımıza ücretsiz ulaşımı desteği başta olmak üzere, dezenfekte ekibimiz yaşam alanları ve ortak kullanım noktalarını ilaçlamasında, karantina altındaki vatandaşlarımıza sıcak yemek uygulaması ve sokağa çıkmayan vatandaşlarımıza ihtiyaçlarının karşılanması gibi diğer rutin hizmetlerimiz aksatmadan ilçe halkımıza hizmet verme gayretinde olacağız" şeklinde konuştu.

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