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Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

İHA

Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi viyadük altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Ok idaresindeki 55 DN 255 plakalı hafif ticari araç ile Faruk Bakırcı yönetimindeki 52 BN 823 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, Dursune Ok, Hamiyet Akçay ve Emine İşçilerden yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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