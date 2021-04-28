Hafif ticari araç büyükbaş hayvanlara çarptı: 1 yaralı, 2 hayvan telef oldu

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Samsun'da yoldan çıkan hafif ticari aracın boş alanda otlayan hayvanlara çarpması sonucu 1 kişi yaralanırken, 2 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Kaza, Samsun'un Ladik ilçesi Samsun Ankara karayolu 70. kilometresi Toptepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Türkel idaresindeki 55 RM 672 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak boş arazide otlayan 2 büyükbaş hayvana çarptı. Kazada, araç şoförü Ramazan Türkel yararlanırken, aracın çarptığı 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Kazada yaralanan araç sürücüsü Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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