Samsun'da zincirleme kaza: 5 yaralı

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Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA) SAMSUN´da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Mehtap G. yönetimindeki 55 NF 827 plakalı otomobil ile Ethem E. yönetimindeki 55 AEY 856 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim B. yönetimindeki 55 AAP 051 plakalı otomobile çarparak devrildi. Zincirleme kazada, araç sürücüleri Mehtap G. ve Ethem E.´nin yanı sıra Orhan İ., Sudenur S., Ayşegül S. yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Oğuzhan UYSAL

2021-04-28 23:38:05



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