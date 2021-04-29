Samsun'da şarampole yuvarlanan araçtaki aileyi ölümden incir ağacı kurtardı

Samsun'da köprüden şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan aileyi üzerine düştükleri incir ağacı kurtarırken, kazada 2'si çocuk 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Kerimbey Köprüsü Atatürk Bulvarı üzerinde sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Leyla Çobanoğlu idaresindeki 55 NE 858 plakalı otomobil bir tırın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek önce Bayram Erdal idaresindeki 55 TS 550 plakalı araca çarptı, daha sonra da 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Otomobil şarampole yuvarlanıp ters döndüğü sırada incin ağacının üzerine düşerek kırılan ağaç aracın yere sert bir şekilde düşmesini önledi. Kazada, araç sürücüsü Leyla Çobanoğlu ile çocukları Edanur Çobanoğlu ve İsmail Efe Çobanoğlu hafif şekilde yaralandılar. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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