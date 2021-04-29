208 yıllık tarihi Şifa Hamamı açılmak için gün sayıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

208 yıllık tarihi Şifa Hamamı açılmak için gün sayıyor

İHA

208 yıllık tarihi Şifa Hamamı açılmak için gün sayıyor

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tarihe ışık tutan 208 yıllık “Şifa Hamamı”nın restorasyonu 3 yıl süren çalışma sonrasında tamamlandı.
İlkadım ilçesi, Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan Saathane Meydanı'ndaki Şifa Hamamı, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık 4 milyon 700 bin TL harcanarak restore edildi. Tarihle buluşma, kültürel mirasa sahip çıkma anlamında önemli bir proje olan Şifa Hamamı açılmak için gün sayıyor. 3 yıl süren çalışma sonrasında ise hamamın tarihi dokusuna zarar verilmeden yeniden onarıldı. Bazı alanları ise tamamen sökülerek yeniden yapıldı. Özellikle Şifa Hamamı’nın etrafında bulunan Süleyman Paşa Medresesi, Medrese Camii ve Taşhan yapılarıyla birlikte alan tarihe ışık tutacak.

"Tarihi dokuya zarar vermeden müze denetiminde gerekli çalışmalar yapıldı"
2017 yılında başladıkları hummalı restorasyon çalışmasının sonuna geldiklerini belirten Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk, "İlk olarak restorasyon aşamasında asma ve söküm işlemleri yapıldı. Yapının mevcut durumu ortaya çıkarıldı. Daha sonra yapının restorasyon aşamasına geçildiğinde öncelikle güçlendirme yapılacak yerleri tespit edildi. Söküm ve yeniden yapılacak yerler tespit edilerek gerekli güçlendirme ve gerekli yeniden yapım işlemleri ile restorasyonu yaklaşık 4 milyon 700 bin TL harcanarak tamamlandı. Restorasyon aşamasında gerek koruma kurulu gerek de müze müdürlüğü ile iletişime geçilerek tarihe dokuya zarar vermeden müze denetiminde gerekli çalışmalar yapıldı" dedi.

Yapılan işlemler
Tarihi hamamın üzerinde yapılan işlemler ile ilgilide bilgi veren Müdür Öztürk, "Yapının külhan ve su deposu duvar ve çatısının büyük bölümünün sökülerek yeniden yapılmasına karar verildi. Halvet çatısında bulunan 2 kubbe sökülerek yeniden yapıldı. Halvet tonozlarında dikişleme yöntemiyle tamiratlar yapıldı. Külhan kaba yonu taşı duvarları sökülerek yeniden yapılması sağlandı. Hamam beden duvarlarında, üst tonoz ve kubbe örtülerinde statik projesinde belirtilen yerlere güçlendirme amacıyla FRP karbon çubuk hasır şeklinde, paslanmaz çeliklerin montajlanması sağlandı. Hamam çatısı hidrolik kireç harcı ile tesviye edilerek poliüretan esaslı UV dayanımlı sürme su yalıtımı ve uzun ömürlü su itici uygulaması yapıldı. Hamam çatısında kirpi saçak imalatı yapıldı" şeklinde konuştu.

Şifa Hamamı’nın tarihi
Hamamın doğu ve batı yönündeki alanda, müze müdürlüğü tarafından yapılan araştırma kazıları sonucu açığa çıkan, farklı dönem ve uygarlıklara ait arkeolojik kalıntılar bulunuyor. Bir kısmı Samsun Kalesi’ne ait olan kalıntıların diğer kısımlarının ise Şifa Hamamı’na ait olduğu düşünülüyor. Şifa Hamamı’nın üzerinde inşa ya da onarım kitabesi ile vakfiyesi bulunmuyor. Bitişiğindeki cami ve medresenin banisi Haznedarzade Süleyman Paşa’ya ait H. 1228/M. 1813 tarihli vakfiyede Şifa Hamamı’nın adı geçiyor. Hamamın bu tarihte mevcut olduğu anlaşılıyor.

2020 yılında birçok tarihi eser ayağa kaldırılmıştı
Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü 2020 yılında Orta Karadeniz Bölgesi’ndeki bazı illerde bulunan eserler ve yapıların tarihi dokusuna zarar vermeden yeniden onararak insanların kullanımına sundu. 2020 yılında tamamlanan ve devam eden yatırımlara 7 milyon TL’lik harcama yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da şarampole yuvarlanan araçtaki aileyi ölümden incir ağacı kurtardı
YEREL HABERLER Samsun'da şarampole yuvarlanan araçtaki aileyi ...
600 yıllık geleneğe korona gölgesinde kutlama
YEREL HABERLER 600 yıllık geleneğe korona gölgesinde kutlama
Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı
Samsun'da zincirleme kaza: 5 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da zincirleme kaza: 5 yaralı
Samsun’un en riskli ilçesi Asarcık’ta her 140 kişiden biri pozitif
YEREL HABERLER Samsun’un en riskli ilçesi Asarcık’ta her 140 kişiden ...
Hafif ticari araç büyükbaş hayvanlara çarptı: 1 yaralı, 2 hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Hafif ticari araç büyükbaş hayvanlara çarptı: 1 ...
Eşini öldüren koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini öldüren koca tutuklandı
Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
İlkadım'dan kahvehane esnafına 500 TL'lik para desteği
YEREL HABERLER İlkadım'dan kahvehane esnafına 500 TL'lik para ...
Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü (4)
YEREL HABERLER Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü (4)
Murzioğlu: “Destek paketleri devreye alınmalı”
YEREL HABERLER Murzioğlu: “Destek paketleri devreye alınmalı”
Bafra Ovası’nda çiftçilere tohum desteği
YEREL HABERLER Bafra Ovası’nda çiftçilere tohum desteği
Tuzaklı-Üçpınar grup yolunda genişletme çalışması
YEREL HABERLER Tuzaklı-Üçpınar grup yolunda genişletme çalışması
Yetim çocukların yüzü güldü
YEREL HABERLER Yetim çocukların yüzü güldü
Çocuklarda rota virüsüne karşı aşı uyarısı
YEREL HABERLER Çocuklarda rota virüsüne karşı aşı uyarısı
Başkan Özdemir: "İlçemizin birçok yerinde çalışmalarımız sürüyor"
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: "İlçemizin birçok yerinde ...
Atakum’da atıl yapı ‘Doğa Bilimleri Köyü’ oluyor Atakum Belediyesi, harabe yapıyı okula çevirdi
YEREL HABERLER Atakum’da atıl yapı ‘Doğa Bilimleri Köyü’ ...
Akdağ, kış sporları turizminde yeni merkez olmaya aday Akdağ Gençlik, Eğitim ve Sporcu Kampı turizme ivme kazandıracak
YEREL HABERLER Akdağ, kış sporları turizminde yeni merkez olmaya ...
Samsun'da tır yoldan çıktı, faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Samsun'da tır yoldan çıktı, faciadan dönüldü
Şüphe üzerine durdurulan şahıs uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan şahıs uyuşturucuyla ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Eşini öldüren koca adliyeye sevk edilirken "Pişmanım" dedi
YEREL HABERLER Eşini öldüren koca adliyeye sevk edilirken "Pişmanım" ...
Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü (3)
YEREL HABERLER Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü (3)
Sağlık çalışanları talepleri için rektörlüğe yürüdü
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları talepleri için rektörlüğe yürüdü