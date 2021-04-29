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Eşiyle tartışan esnaftan "Dağ" gibi özür Eşini kırdı, özrünü sokağa astığı dev pankartla diledi

İHA

Eşiyle tartışan esnaftan "Dağ" gibi özür Eşini kırdı, özrünü sokağa astığı dev pankartla diledi

Samsun’da kendisi gibi esnaf olan eşiyle tartışan Suat Dağ, 2 aydır kendisiyle konuşmayan eşinden sokağa astığı dev pankartla özür diledi.
Suat Dağ (38), kendisi gibi esnaf olan eşi Menekşe Dağ ile tartıştı. Gururu kırılan kadın eşiyle küstü ve ayrı yaşamaya başladılar. 2 ay boyunca eve gidemeyen ve sadece kızını gören Suat Dağ, yan yana olan dükkanlarında da eşiyle görüşmedi. Yaptığı hatanın farkına varan Suat Dağ, arkadaşlarıyla birlikte bir organizasyon düzenleyerek müzisyenler eşliğinde sokağın tam ortasına 10 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde dev bir özür pankartı astırdı. “Seni ne kadar sevdiğimi, sensiz geçen zamanda anladım. Beni affet” yazılı pankart, Suat Dağ'ın eşiyle arasındaki buzları da eritti.

“Pankartı astığım için değil, eşimi üzdüğüm için pişmanım”
Eşini çok sevdiğini ve pankart astığı için utanmadığını dile getiren Suat Dağ, “Eşimi çok kırdım ve üzdüm. Bunun için bir şeyler yapmam gerekiyordu. Benim de aklıma sokağa pankart asmak geldi. Sonuç ilişkimize olumlu yansıdı. Samsun’da dün bir eş cinayeti yaşandı. Bu çok üzücü bir olay. Maalesef ülkemizde hemen hemen her gün bu tür olaylara rastlıyoruz. Hiç tasvip etmiyoruz. Her şeyin illaki bir çözümü vardır. Barışmak için sürprizler yapılsa daha iyi olur. Pankartın asılı kalması için birkaç gün daha iznimiz var. Pankartı astığım için değil, eşimi üzdüğüm için pişmanım. Pankartı gerekirse Samsun’un her sokağına asarım. Hiç pişman değilim” dedi.

“Gururum kırıldığı için Suat’ı affetmeyi düşünmüyordum”
Eşinin yaptığı jest karşısında daha fazla küs kalamadığını ifade eden Menekşe Dağ ise, “Bu olay herkese bir ders olsun. Eşim beni gerçekten çok üzdü. 2 ay boyunca bu süreçte ayrı yaşadık. Ayrılma aşamasına bile geldik. Yine de kendisine teşekkür ederim, bana kendini affettirdi. İnşallah bundan sonrası güzel olur. 1,5 yaşında bir kızımız var. Bu olayın ardından daha güzel başlangıçlar yapacağımızı düşünüyorum. Eşimin özür pankartı bana kalırsa bir ömür boyu kalsın isterim. Bir gündür kadın olarak çok mutluyum. Pankart olayından önce gururum çok kırıldığı için affetmeyi kesinlikle düşünmüyordum. Ama şimdi yaptıkları için kendisini affettim. 2 aydır ayrı yaşadık. Kızımı gördü ama evime giremedi. 2 ay sonra ilk kez bundan sonra aynı evde oturacağız” diye konuştu.

“Dayak ve cinayet kadınlara yapılmayacak bir tutumdur”
Samsun’da yaşanan kadın cinayeti ve eski eş şiddeti olaylarına da değinen genç kadın, “Sonuçta ilişkiler iki kişi ile başlıyor, iki kişiyle de biter. Bir insanın dediği olmadı diye başka bir kadını katletmek, bu da Samsun’da kısa sürede dayak olayından sonra yaşadığımız ikinci bir olay. Bir şey olmuyorsa çok zorlamaya gerek yok. Biz de ayrılık sürecinde bir yol bulamayabilirdik, ayrıla da bilirdik. Bir tane de kızımız var. Dayak, cinayet gibi olaylar kadınlara yönelik yapılmayacak bir tutumdur. Eşler karşı tarafın mutluluğunu gözetirlerse eğer her şey daha güzel olur. Sırf tek taraflı düşünüldüğünde karşı taraf zarar görebiliyor. Kadınlar erkeklere bir emanettir. Bu emanete sahip çıkıp zarar verilmemesi gerekiyor. Olan çocuklarımıza ve kadınlarımıza oluyor” şeklinde konuştu.
2018 yılında evlenen Menekşe ve Uğur Dağ çiftinin bu evlilikten Liya isminde 2 yaşında bir kız çocukları bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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