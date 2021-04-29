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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 6 kişi yakalandı

İHA

İzolasyon kurallarını ihlal eden 6 kişi yakalandı

Samsun'da bir günde 55 bin 320 kişinin HES kodu sorgulaması yapıldı, izolasyon kuralını ihlal eden 6 kişi yakalandı.
Korona virüs tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında uygulama, sabit yol uygulaması ve şok uygulamaları yapıldı. Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 55 bin 320 şahsın HES kodu sorgulaması yapıldı. İzolasyon kuralını ihlal eden 2 kişi yakalandı. Ayrıca Kovid19 izolasyon denetimleri kapsamında 414 kişi ikametlerinde denetlendi. İkamet adresinde bulunmayan 2 kişiye idari işlem uygulandı.
Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından ise 9 bin 74 kişinin HES kodu sorgulaması yapıldı. İzolasyon kuralını ihlal eden 4 kişi yakalandı. Ayrıca Kovid19 izolasyon denetimleri kapsamında 568 kişi ikametlerinde denetlendi.

Aranan 21 kişi yakalandı, 705 araç ve sürücüye 300 bin 865 TL ceza yazıldı
28 29 Nisan tarihleri arasında Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve şahıslara karşı yapılan denetimler ile sabit yol uygulaması ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. 20 bin 754 kişinin GBT sorgusu yapılarak aranan 21 kişi yakalandı. 2 kişi gözaltına alındı. 37 kişiye idari işlem yapılarak 17 bin 958 TL para cezası uygulandı. Bin 796 araç kontrol edildi. 10 araca cezai işlem yapılarak 18 bin 983 TL para cezası uygulandı. 196 iş yeri kontrol edildi. 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tabanca, 3 adet mermi, 4 adet kesici/delici alet, 0,23 gr kokain, 400 adet sentetik ecza hap, 50 adet ecstacy hap ele geçirildi. Trafik yönünden 2 bin 596 araç ve sürücü kontrol edildi. 705 araç ve sürücüye 300 bin 865 TL cezai işlem uygulandı. 25 araç trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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