Terme’de resim ve kısa film yarışması ödülleri verildi

Terme Belediyesi öncülüğünde düzenlenen ‘Çocuk Gözüyle Terme’ konulu resim ve kısa film yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Terme Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ödüllü resim ve kısa film yarışması düzenledi. ‘Çocuk Gözüyle Terme’ konulu resim ve kısa film yarışmasında dereceye giren ortaokul öğrencilerine Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy hediyelerini verdi.



Yetenek ve hayal gücü sergilendi

Çocukların pandemi dolayısıyla buruk bir 23 Nisan geçirdiklerini belirten Başkan Ali Kılıç, “Ne yazık ki korona virüs sebebiyle milli ve dini bayramlarımızın tam tadını alamıyoruz. Bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı meydanlarda coşkuyla kutlayamayan çocuklarımızın, 23 Nisan’a ve Terme’ye ilişkin duygu ve düşüncelerini, sonsuz hayal güçlerini resim ve kısa film yarışmasında ortaya koymalarını istedik. Çocuklarımızın üstün yeteneklerini sergilediği yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilerimize hediyelerini takdim ettik. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim” diye konuştu.

Dereceye girmeye hak kazanan öğrencilere bisiklet, tablet, drone ve kitaplar hediye edildi.

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