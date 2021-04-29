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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum Belediyesi’nin tam kapanma programı

İHA

Atakum Belediyesi’nin tam kapanma programı

Atakum Belediyesi, 17 günlük tam kapanma döneminde yurttaşların hayatlarını kolaylaştırmak için uygulamaya devam edeceği çalışmalarla ilgili detaylı bilgi yayınladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü gibi saha ekiplerinin rutin çalışmalarına devam edeceği 17 günde Atakum Belediyesi’nin gıda dayanışmasından ulaşım desteğine kadar örnek çalışmaları da yurttaşlara elini uzatmayı sürdürecek.

Karantinadaki yurttaşlara sıcak yemek
Atakum Belediyesi, PCR testleri pozitif çıkan ya da temaslı oldukları gerekçesiyle evlerinde zorunlu izolasyonda kalan yurttaşlara ulaştırdığı sıcak yemek hizmeti tam kapanma döneminde de sürecek. Atakum Belediyesi’ne ait sosyal tesislerin mutfağında hazırlanan yemekler, Pandemi Destek Ekibi tarafından izolasyonlu kaplarla karantinadaki Atakumluların adreslerine götürülmeye devam edilecek. Atakumlu yurttaşlar, 0552 963 02 30 numaralı telefondan belediyeye ulaşarak, izolasyon sürecindeki aynı evde bulunan bireylere ait ad, soyad, adres, telefon bilgilerinin yanı sıra bu kişilere ait HES kodlarını da bildirmeleri halinde uygulamadan faydalanabilecek.

AtaMarket hizmete devam ediyor
Karadeniz Bölgesi’nin ilk ve tek Gıda Bankası AtaMarket, ihtiyaç sahibi yurttaşlara tam kapanma döneminde de destek olmaya devam edecek. Aynı zamanda AtaMarket yararlanıcılarına Atakum Belediyesi tarafından tam kapanma döneminde ulaşım desteği sağlanacak. Ulaşım desteğinden faydalanmak isteyen yararlanıcılar, 1 (bir) gün önceden randevu oluşturmak için 0552 963 02 29 numaralı telefon hattını kullanabilecek.

Özgür Bölüşüm Derneği paydaşlığında ayda 500’ün üzerinde ailenin market ihtiyaçlarını karşılayan Gıda Bankası AtaMarket’ten yararlanmak isteyen Atakumlular http://atamarket.atakum.bel.tr adresli internet sitesinde listelenen belgeleri toplayıp, başvuru formunu doldurarak Atakum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne ulaştırıyor. Değerlendirme Komisyonu’nda, Atakum Belediyesi Gıda Bankası Yönetmeliği’ne göre belgeleri incelenen yurttaşlara aylık alışveriş puanı tanımlanıyor ve bu puan AtaKartlarına yükleniyor. Yararlanıcı olmaya hak kazanan Atakumlular, AtaKartlarına her ay yüklenen puanlar ile AtaMarket Gıda Bankası’ndan alışveriş yapabiliyor.

İhtiyaç sahiplerine ulaşmak isteyen Samsunlu yardımseverler, Atakum Belediyesi’nin gıda bankacılığı paydaşı olan Özgür Bölüşüm Derneği’ne gıda, temizlik ve giyim ürünlerinin yanı sıra nakit bağışta bulunabiliyor. Dernek tarafından kayıt altına alınan tüm bağışlar, AtaMarket Gıda Bankası’nın rafları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunuluyor. Ticari faaliyet yürüten kişi ya da kurumlar, ticaretini yaptıkları ya da sosyal sorumluluk amacıyla satın aldıkları gıda, temizlik ve giyim ürünlerini, Özgür Bölüşüm Derneği’ne, “İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır” ibareli fatura keserek belge karşılığında bağışlayabiliyor. Bağışa konu olan ürünlerin maliyet bedeli, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/10. maddesi uyarınca gelir ya da kurumlar vergisine tabi işletmeler tarafından gider gösterilebiliyor. Bu mevzuat kapsamında AtaMarket’e yapılan bağışlar, yardımseverlere vergi avantajı sağlıyor. AtaMarket Gıda Bankası’na nakdi bağış yapmak isteyenler ise bağış bedelini, Özgür Bölüşüm Derneği’nin Halkbank Atakum Şubesi’nde bulunan TR75 0001 2001 2110 0016 1001 26 IBAN numaralı hesabına havale ya da EFT yoluyla ulaştırabiliyor.

Gıda kolisi dayanışması
Atakum Belediyesi’nin Türkiye’nin dört bir yanına iyilik elini uzattığı Paylaşım Merkezi tam kapanma döneminde de ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak. Paylaşım Merkezi, sürekli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı gıda kolilerini yola çıkarmaya devam edecek. Atakumlu yurttaşlar gıda kolisi taleplerini merkeze ait 0552 963 02 29 numaralı telefondan gerçekleştirebilecek.

Aşı ve hastane muayenesi ulaşım desteği
Atakum Belediyesi, tam kapanma döneminde aşı randevusu olan yurttaşlar ile hastane randevusu olan 65 yaş üstü, dezavantajlı gruptaki Atakumlular için ulaşım desteği sağlamaya devam edecek. Yurttaşlar, 1 (bir) gün önceden aşı veya hastane randevu bilgilerinin ENabız veya SMS üzerinden alınmış ekran görüntüleri ile HES kodularını 0552 963 02 29 numaralı WhatsApp hattına adresleriyle birlikte iletmeleri halinde uygulamadan faydalanabilecek. Araç programlamasının doğru yapılabilmesi için ise 1 (bir) gün önceden bildirilmeyen talepler kabul edilemeyecek. Yurttaşlar, Pazar günleri hariç 10.0016.00 saatleri arasında ulaşım desteği alabilecek.

Can dostlar aç kalmayacak
Kent genelinde rutin bir programla sokak hayvanlarına mama ve su desteği sağlayan Atakum Belediyesi, tam kapanma döneminde daha yoğun besleme çalışması gerçekleştirecek. Sokak hayvanlarına destek olmak isteyen hayvansever ise Atakum Belediyesi’nin hazırladığı mama haritasına https://bit.ly/atakumcandostlar bağlantısından evlerine yürüme mesafesindeki mama odaklarına ulaşabilecek. Hasta, yaralı veya aç can dostlar içinse Atakum Belediyesi Çözüm Merkezi’ne 444 40 55 numaralı telefondan bildirim yapılabilecek.

Evde kalanlara alışveriş hizmeti
Pandemi dönemi başlangıcında Türkiye’de ilk defa Atakum Belediyesi’nin hayata geçirdiği evde kalanlara alışveriş hizmeti tam kapanma döneminde aktif olacak. 65 yaş üstü, dezavantajlı gruptaki yurttaşlar 0552 963 02 29 numaralı hat üzerinden ücretini karşılamak kaydıyla market desteği alabilecek. Yurttaşlar, Pazar günleri hariç 10.0016.00 saatleri arasında evde alışveriş hizmeti alabilecek.

Psikolojik Dayanışma Platformu
Atakum Belediyesi’nin bir yıl önce kurmuş olduğu Psikolojik Dayanışma Platformu, tam kapanma döneminde de yurttaşlara destek verecek. Kapanmanın yaşatabileceği kaygı, bunalım ve endişe gibi sorunlarla baş etmek için Atakumlulara danışma hizmeti sunacak platformda yurttaşlar telefon yoluyla Psikolog Özge Kaplan ve Psikolog Gizem Özbek’e ulaşabilecek. Psikolog Özge Kaplan’a 0542 817 66 55 numaralı telefondan Pazar günleri hariç 10.0016.00, Psikolog Gizem Özbek ise 0545 684 29 29 numararalı telefondan Pazar günleri hariç 17.0021.00 saatleri arasında Atakumlulara destek olacak.

Online belediye işlemleri
İnternet sitesinin altyapı ve online hizmet yelpazesinin genişleten Atakum Belediyesi’nde önemli işlemler belediyeye gelmeden online olarak da yapılabiliyor. Tam kapanma döneminde yurttaşlar, 31 Mayıs’ta son ödemesi olan emlak vergisi borçları başta olmak üzere, emlak vergisi, ilan reklam, çevre temizlik vergisi beyanlarını verme, earşiv gibi işlemlerini www.atakum.bel.tr üzerinden gerçekleştirebilecek. Atakum Belediyesi’nin resmi sitesi haricinde de 717291 numaraları Posta Çeki hesabından, Vakıflar Bankası Atakum Şubesi TR620001500158007309638787 numaralı Atakum Belediye Başkanlığı isimli hesaptan da vergi ödemeleri alınabilecek.

Kapıda vergi ödeme yöntemi
Atakum Belediyesi, vergi borçlarını belediyeye gelmeden ödemek isteyen 65 yaş üstü ve dezavantajlı gruptaki yurttaşlar için evde ödeme kolaylığı da getirecek. 444 40 55 numaralı telefona ulaşarak vergi borçları hakkında ödeme isteği beyan eden yurttaşların evine gidecek olan Atakum Belediyesi ekipleri kapıda vergi ödemelerini alabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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