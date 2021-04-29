Samsun'da tam kapanma öncesi insan seli Yağmur bir nebze de olsa kalabalığı azalttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da tam kapanma öncesi insan seli Yağmur bir nebze de olsa kalabalığı azalttı

İHA

Samsun'da tam kapanma öncesi insan seli Yağmur bir nebze de olsa kalabalığı azalttı

Samsun’da tam kapanma öncesinde vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti.
Kovid19 vakalarının artmasının ardından Türkiye’de 17 günlük ‘tam kapanma’ kararı alındı. Bugün başlayan yasak öncesinde Samsunlu vatandaşlar kapanma öncesi son eksiklerini halletmek için çarşıpazarın yolunu tuttu. Vatandaşlar, özellikle Mecidiye, Çiftlik, Gazi Caddesi gibi şehrin işlek yerlerinde yoğun kalabalık oluştururken, girişlerde ise HES kodu kuyruğu meydana geldi. Kalabalığa ve kuyruğa kalabalığa girmek isteyen vatandaşlar da tepki gösterdi. Akşam saatlerinde bir ara yağmurun attırması ise insanların kaçıp kalabalığın bir nebze de olsa kısa süreliğine azalmasına neden oldu.
Tedarik zincirinin kısıtlamada da açık olmasına rağmen çarşıda yaşanan kalabalığa anlam veremediklerini belirten vatandaşlar şunları söylediler:
“Tam kapanma öncesindeki kalabalığın virüsü olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. İnşallah en kısa sürede bu virüsten kurtulup, eski günlere döneriz.”
“Bence şu anki kalabalık iyi değil. Gördüğünüz gibi insanlarda mesafe kuralına uyma yok. Aslında bu kadar telaşa da gerek yok. Çünkü marketler ve eczaneler açık. Ama bizim insanımızda dünyanın sonu geliyormuş gibi bir heyecan var. Şu anda işten eve gidiyorum, o yüzden kalabalık arasında kaldım.”
“Bu işten nasıl kurtulacağız bilmiyorum. İnsanların dengesi bozuldu. Önlemlerin de faydasını göremiyoruz artık. Tüm İstanbul kapanmadan önce Anadolu’ya taşındı. İnsanlar duyarsız davranıyor. Vatandaş hiç önlem almıyor. Durum dünyada da ciddi. Tedbirleri arttırmak gerekiyor. Adamlar 34 ay evde kapandı. Biz hiç önlem almıyoruz. Ben mağaza sahibi olduğum için kalabalık içindeyim. Bugün kalabalıkta pirinç kuyruğuna girenler var. Bugün o gün mü yani. Her yerde pirinç satılıyor. Tuhaf şeyler oluyor.”
“İnşallah virüsten kurtulur ve rahata ereriz. Çarşı çok kalabalık. Ben acil işim olduğu için geldim. İnsanları da eve kapatamıyoruz maalesef. İlk defa bugün dışarı çıktım. Her taraf böyle kalabalık. Ne olacak bilmiyorum.”
Samsun’da kapanma arifesi oto ve yaya trafiğinde kalabalık yaşanırken, güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin de denetimleri sıkı bir şekilde devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Canik’ten esnafa destek paketi Başkan Sandıkçı: “Esnaf kardeşlerimize 500 TL maddi destek sağlıyoruz”
YEREL HABERLER Canik’ten esnafa destek paketi Başkan Sandıkçı: ...
Atakum Belediyesi’nin tam kapanma programı
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nin tam kapanma programı
OMÜ Öğrencileri Litvanya'daki Uluslararası Sosyal Girişimcilik Yarışması'nda ikinci oldu
YEREL HABERLER OMÜ Öğrencileri Litvanya'daki Uluslararası Sosyal ...
Rektör Ünal: “Sağlıkta şiddet sorununu sadece yasalarla çözemeyiz” OMÜ sağlıkta şiddeti tüm yönleriyle ele aldı
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “Sağlıkta şiddet sorununu sadece ...
Hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü ...
Terme’de resim ve kısa film yarışması ödülleri verildi
YEREL HABERLER Terme’de resim ve kısa film yarışması ödülleri ...
LGBTİ ve HDP'nin 1 Mayıs kutlamasında ilginç anlar Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen bir kadın, elini yumruk yaparak grubun karşısına geçip öğrenci andını okudu
YEREL HABERLER LGBTİ ve HDP'nin 1 Mayıs kutlamasında ilginç ...
Tam kapanma öncesi semt pazarlarında yoğunluk
YEREL HABERLER Tam kapanma öncesi semt pazarlarında yoğunluk
Sağlıklı oruç için protein çeşitliliğini ihmal etmeyin
YEREL HABERLER Sağlıklı oruç için protein çeşitliliğini ihmal ...
Prof. Dr. Ardalı: "Çevre dostu büyümeyi sağlamak için yenilik ve yatırımlara ihtiyaç var" OMÜ ÇEVSAM TBD’nin İnsan ve Teknoloji etkinliklerinde
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ardalı: "Çevre dostu büyümeyi sağlamak için ...
Başkan Özdemir’den ‘vefa’ya teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Özdemir’den ‘vefa’ya teşekkür
İzolasyon kurallarını ihlal eden 6 kişi yakalandı
YEREL HABERLER İzolasyon kurallarını ihlal eden 6 kişi yakalandı
Kovid-19 ‘zona’ hastalığını tetikledi
YEREL HABERLER Kovid-19 ‘zona’ hastalığını tetikledi
Emniyet Müdürü Urhal: “Suiistimalleri önlemek için kontroller titizlikle yapılacak”
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Urhal: “Suiistimalleri önlemek için ...
Samsun'da "1 Mayıs" açıklaması
YEREL HABERLER Samsun'da "1 Mayıs" açıklaması
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Eşiyle tartışan esnaftan "Dağ" gibi özür Eşini kırdı, özrünü sokağa astığı dev pankartla diledi
YEREL HABERLER Eşiyle tartışan esnaftan "Dağ" gibi özür Eşini kırdı, ...
Akaryakıt istasyonunda kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonunda kaza: 2 yaralı
208 yıllık tarihi Şifa Hamamı açılmak için gün sayıyor
YEREL HABERLER 208 yıllık tarihi Şifa Hamamı açılmak için gün ...
Samsun'da şarampole yuvarlanan araçtaki aileyi ölümden incir ağacı kurtardı
YEREL HABERLER Samsun'da şarampole yuvarlanan araçtaki aileyi ...
600 yıllık geleneğe korona gölgesinde kutlama
YEREL HABERLER 600 yıllık geleneğe korona gölgesinde kutlama
Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı
Samsun'da zincirleme kaza: 5 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da zincirleme kaza: 5 yaralı
Samsun’un en riskli ilçesi Asarcık’ta her 140 kişiden biri pozitif
YEREL HABERLER Samsun’un en riskli ilçesi Asarcık’ta her 140 kişiden ...