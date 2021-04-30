Samsun'da kısıtlamada araç yoğunluğu



Zeynep Irmak ÖCAL- Oğuzhan UYSAL/ SAMSUN, (DHA) KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde Samsun´da cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, yollardaki araç trafiği ise dikkat çekti.

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanmanın dün saat 19.00'da başlamasıyla Samsun'da denetimleri artıran polis ekipleri, kentin birçok yerinde kontrol noktaları oluşturdu. Özellikle ana güzergahlardaki kavşaklarda denetim yapan ekipler, araçları tek tek durdurup sürücü ve yolcuların gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Kısıtlamanın olmadığı günlerde kalabalığıyla dikkat çeken kentteki sahil, cadde ve sokakların sessizliğe büründüğü görülürken, araç trafiği ise dikkat çekti.

DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL, Oğuzhan UYSAL

2021-04-30 13:39:13



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