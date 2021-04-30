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Sahipli köpeklere mikroçip takılacak PETVET ve Evcil Hayvanların Kimliklendirilmesi Protokolü imzalandı

İHA

Sahipli köpeklere mikroçip takılacak PETVET ve Evcil Hayvanların Kimliklendirilmesi Protokolü imzalandı

Samsun’da Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET) ve Evcil Hayvanların Kimliklendirilmesi Protokolü imzalandı. Protokol kapsamında sahipli köpeklere mikroçip takılacak.
Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik 26 Şubat 2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştı. Yönetmelik kapsamında sahipli köpekler 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, sahipli kedi ve gelincikler ise 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kimliklendirilerek kayıt altına alınmaya başlandı ve ev hayvanların kayıtlarının tutulacağı Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET) faaliyete geçti.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Hayvan Bilgi Sistemi (HBS) çatısı altında Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET) oluşturularak devreye alınmış olup, ‘www.tarbil.gov.tr’ adresinden erişim sağlanabilmektedir. İl Müdürlüğümüz ve SamsunSinop Veteriner Hekimler Odası ile protokol imzalanarak serbest veteriner hekimler tarafından uygulanacak mikroçipler TVHB aracılığıyla odalara veya serbest veteriner hekimlere tahsis edilecektir” denildi.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun Valiliği Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirme işlemi; TVHB ile il/ ilçe müdürlüklerimiz tarafından temin edilecek mikroçipler kullanılarak gerçekleştirilecek, yine il/ ilçe müdürlüklerince mikroçiplerin okutulması işlemi Koyun ve Keçilerin Elektronik Olarak Kimliklendirilmesi ve Kaydı Projesi kapsamında dağıtılan el terminalleri veya il/ ilçe müdürlükleri tarafından temin edilen okuyucular aracılığıyla yapılacaktır. TVHB kendi okuyucularının teminini sağlayabilecektir” dedi.

Sahipli köpeklere mikroçip uygulanacak
31 Aralık 2021 tarihine kadar her yaştan sahipli köpeklere mikroçip uygulanarak, yönetmelikte belirtilen tanımlama süresine bakılmaksızın kayıt işlemlerinin yapılacağını açıklayan Sağlam, “Ayrıca sahipli kedi ve gelinciklerin kimliklendirme işlemlerine de başlanacaktır. Bu kapsamda, İl Müdürlüğümüz ve SamsunSinop Veteriner Hekimler Odası arasında 30 Nisan 2021 tarihinde İl Müdürlüğümüz binasında bir protokol imzalanmıştır. Protokol ile sahipli evcil hayvanların odaya bağlı 6343 sayılı Kanun’la faaliyet gösteren serbest veteriner hekimlerin de kimliklendirme faaliyetinde bulunmalarının önü açılmıştır. Bu kapsamda ilçe tarım ve orman müdürlükleri ve serbest veteriner hekimler tarafından sahipli kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip uygulanarak akabinde pasaport düzenlenecektir. Bu uygulama pasaporta sahip bilgileri, sahip değişiklikleri, aşılamaları ile cerrahi müdahaleleri gibi bilgiler işlenebilecektir. Bu sayede can dostlarımız artık sokağa atılamayacak, kedi ve köpeğini sokağa atan şahıslara da idari para cezası uygulanacaktır. Aynı zamanda bakanlığımızın oluşturmuş olduğu PETVET veri tabanlı kayıt sistemi ile tüm sahipli kedi köpekler veri tabanına kaydedilerek; başta kuduz hastalığı olmak üzere zoonoz kaynaklı (hayvandan insana geçen) hastalıkların kontrol altına alınması sağlanacaktır. Protokolün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

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