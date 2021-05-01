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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun, Sinop ve Ordu’daki barajların doluluk oranları arttı

İHA

Samsun, Sinop ve Ordu’daki barajların doluluk oranları arttı

– Samsun, Ordu ve Sinop’ta bulunan 9 barajın aktif doluluk oranı, yağışların ardından arttı.
Karadeniz’in kıyı kesimlerinde mart ve nisan ayının yağışlı geçmesi alarm veren barajların dolmasına neden olmuştu. Meteorolojik kuraklığın ardından etkili olan yağışlar Samsun, Ordu ve Sinop’ta bulunan barajların su seviyelerine ve doluluk oranlarına da olumlu yansıdı.

Kızılırmak'taki 6 barajın durumu
Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan SamsunAltınkaya Barajı’nın 2020 yılı Nisan sonunda yüzde 34 olan aktif doluluk oranı 2021 Nisan sonunda yüzde 17,1’e düştü. Altınkaya Barajı'nın 10 Mart’taki doluluk oranı ise yüzde 12,1’di. SamsunDerbent Barajı’nın 2020 Nisan sonu yüzde 56,4 aktif doluluk oranı 2021 Nisan sonunda yüzde 70,5’e yükseldi. Derbent Barajı’nın 10 Mart’taki doluluk oranı yüzde 66,9’du. Vezirköprü Barajı’nın 2020 Nisan sonunda yüzde 100 olan aktif doluluk oranı 2021 Nisan sonunda yüzde 63’e düştü. Vezirköprü Barajı’nın 10 Mart’taki doluluk oranı ise yüzde 15,1’e kadar inmişti. 2020 Nisan sonunda yüzde 60,9 aktif doluluk oranı olan SinopBoyabat Barajı'nın 2021 Nisan sonu doluluk oranı yüzde 45,4’e düştü. 2020 Nisan sonunda yüzde 98,3 aktif doluluk oranına sahip SinopSaraydüzü Barajı’nın 2021 Nisan sonu doluluk oranı yüzde 82’ye geriledi. 2020 Nisan sonunda yüzde 86,9 aktif doluluk oranına sahip SinopDodurga Barajı’nın doluluk oranı da 2021 Nisan sonunda yüzde 61,8’e düştü.

Yeşilırmak'taki 4 barajın doluluk oranı
Yeşilırmak’ta bulunan Samsun Hasan Uğurlu Barajı’nın 2020 Nisan sonunda yüzde 57,8 olan aktif doluluk oranı 2021 Nisan sonunda yüzde 40,3’e geriledi. Hasan Uğurlu Barajı’nın 10 Mart’taki doluluk oranı yüzde 19,7’ydi. SamsunSuat Uğurlu Barajı’nın 2020 Nisan sonunda yüzde 79,5 olan aktif doluluk oranı yüzde 85,2’ye yükseldi. Suat Uğurlu Barajı’nın 10 Mart’taki doluluk oranı yüzde 54,1’di. Samsun’un içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı’nın 2020 Nisan sonunda yüzde 82,8 olan aktif doluluk oranı 2021 Nisan sonundaki doluluk oranı yüzde 77,2’ye düştü. Çakmak Barajı’nın 10 Mart’taki doluluk oranı yüzde 26,9’du. OrduUmur Barajı’nın 2020 Nisan sonunda yüzde 15,8 olan aktif doluluk oranı 2021 Nisan sonunda yüzde 25,4’e yükseldi.
Sinop’a içme suyu sağlayan SinopErfelek Barajı’nın 2020 Nisan sonu yüzde 100 olan aktif doluluk oranı 2021 Nisan sonunda yüzde 75,6’ya düştü.
OrduTopçam Barajı’nın 2020 Nisan sonunda yüzde 56,9 olan aktif doluluk oranı 2021 Nisan sonunda yüzde 76,1’e yükseldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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