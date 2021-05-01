Samsun'un ihracatı yüzde 100,5 arttı

Samsun’un ihracatı geçen mart ayında yüzde 100,5 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, TÜİK ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında geçici dış ticaret istatistikleri Mart 2021 sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada, Samsun’un mart ayı ihracat ve ithalat verileri paylaşıldı. Buna göre Samsun’un ihracatı Mart 2021'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100,5 artarak 123,9 milyon dolara çıktı. Samsun'da 2021 yılı Ocak ayında ihracat 65 milyon 685 bin dolar, şubat ayında 71 milyon 791 bin dolar olarak gerçekleşirken, ilk üç aylık toplam ihracat ise 261 milyon 556 bin dolara yükseldi.

Samsun’un ithalatı mart ayında yüzde 37,0 artarak 80 milyon 441 bin dolar olarak kayıtlara geçerken, ilin üç aylık toplam ithalatı da 212 milyon 441 bin dolar olarak gerçekleşti.

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