Mehmet Emin COŞKUNDERE/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da, TIR´a arkadan çarpan minibüsün kontrolden çıkıp, savrulması sonucu çarptığı Yaşar (52) ve eşi Aynur (50) Erdenbay, ağır yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu yolunda meydana geldi. Kadir P.'nin (42) kullandığı 55 C 6158 plakalı minibüs, aynı yönde giden Ömer E. (28) yönetimindeki 55 AAD 30 plakalı TIR´a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkıp, savrulan minibüs, yol kenarında bekleyen Yaşar Erdenbay ve eşi Aynur Erdenbay´a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı çifti ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi´ne götürdü. Tedaviye alınan çiftin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE
2021-05-01 15:53:15
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