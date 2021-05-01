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Ertuğrul Sağlam: “Bursaspor şampiyonluğu gibi Samsunspor ile de son hafta şampiyon olacağız”

İHA

Ertuğrul Sağlam: “Bursaspor şampiyonluğu gibi Samsunspor ile de son hafta şampiyon olacağız”

– Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Bursaspor ile kazandığı Süper Lig şampiyonluğu gibi Samsunspor ile de son hafta şampiyon olacaklarını söyledi.
33. hafta müsabakasında Ankaraspor’u ağırlayan Samsunspor, sahadan 31’lik galibiyetle ayrıldı. Maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Ertuğrul Sağlam, önemli açıklamalarda bulundu.

“Son hafta şampiyon olacağız”
Son hafta ipi göğüsleyeceklerini dile getiren Ertuğrul Sağlam, “Keyifli bir maçta güzel bir galibiyet aldık. Son haftalardaki istediği Adanaspor maçında da ortaya koyacağız. Ben geçmişte Türk futbol tarihine altın harflerle yazılacak şampiyonluğu son haftada Bursaspor ile Süper Lig şampiyonluğu ile elde ettik. Son hafta yine böyle Fenerbahçe’nin kendi sahasında puan kaybetmesiyle herkesin zor dediği şampiyonluğu Bursaspor ile kazandık. Aynı şeyin önümüzdeki hafta da olacağına yürekten inanıyorum. Yapmamız gereken iş kendi maçımızı kazanacağız. Rakiplerimizden bir tanesinin de puan kaybedeceğine inanıyorum. Çünkü biz Süper Lig’e çıkmayı hak ettik” dedi.

“Adana Demirspor – Balıkesirspor maçındaki hakem kararı skandal”
Rakip takımlar lehine yapılan hatalara da değinen Sağlam, şunları söyledi:
“Bir taraftan maçları oynarken bir taraftan da rakiplerin maçlarını takip ediyoruz. Bugün yine Türk futbolu adına çok üzücü bir gün yaşandı. Adana Demirspor karşılaşmasında Türk futbol tarihine geçecek, hakemlik adına skandal karar verildi. Bunu insanlar nasıl izah edecek, bilemiyorum. Maçın gidişatını etkileyen bir durumda yaşandı olay. Dolayısıyla bunları görünce maalesef üzülüyoruz.”

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