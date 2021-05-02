Başkan Demir: "Durmak yok"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonu mesaisinde yapılan yatırımları ve devam eden projeleri yerinde inceleyerek bilgi aldı. “Durmak yok” diyen Başkan Demir, “Tek gayemiz, altyapıdan üst yapıya kadar Samsun’u vizyon şehir haline getirmek” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonu kurmaylarıyla birlikte bir takım ziyaret ve incelemelerde bulundu. Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'ni, Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi ve Kıran Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projesini yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Demir’e, Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen de eşlik etti.

‘Çevre Dostu Samsun’ sloganıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, katı atıktan, kanalizasyona, hava ve gürültü kirliliğine kadar çevreye zarar veren tüm unsurların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik yatırımları hayata geçiren Başkan Mustafa Demir, toplanan atıklarla günlük 30 bin evin enerji ihtiyacını karşılayabilecek enerjinin üretildiği Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Ortaya çıkan ısı ile günde 90 ton arıtma çamurunun kurutulmasını sağlayarak atıktan türetilmiş yakıt olarak tekrar değerlendirilen tesisle, insan, şehir ve tabiat dengesini en ideal şekilde gözettikleri ifade eden Başkan Mustafa Demir, “Sıfır Atık Projemiz kapsamında toplanan tüm atıklar kategorilerine göre ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılacak” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından inşaatı devam eden Kıran Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Demir, “1404 konut ve 37 iş yerinin yanı sıra dini tesis, spor ve çocuk oyun alanlarının yer alacağı Kıran Mahallesi'nde modern binalar yükseliyor, kentsel dönüşüm hızla sürüyor. Şehrimize yeni bir değer modern bir vizyon kazandırıyoruz. Fiziki dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte tasarlıyoruz” sözlerine yer verdi.

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