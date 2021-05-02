Kazada hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden şahıs, kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yaşar Erdenbay, bugün Çarşamba ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Erdenbay'ın Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi’ndeki evinin önünde kılınan cenaze namazına Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden de katılarak acılı aileye başsağlığı diledi. Kılınan cenaze namazı ve alınan helallik sonrası Erdenbay, Sarıcalı Aile Mezarlığı’nda defnedildi.

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