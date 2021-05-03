Sahte sosyal medya hesabından bakan ve AK Parti yöneticilerine hakaretten dava açılan eski savcının duruşması ertelendi

Sahte sosyal medya hesabı üzerinden bakanlara, AK Parti yöneticilerine ve milletvekillerine hakaret ettiği iddia edilen Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G.'nin ilk duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

Sahte sosyal medya hesabı üzerinden bakanlara, AK Parti yöneticilerine ve milletvekillerine hakaret ettiği iddia edilen ve meslekten ihraç edilen Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G. hakkında açılan davanın ilk duruşması görülmeyerek ileri bir tarihe ertelendi.

@HOHMUSTESARI rumuzlu sosyal medya hesabı üzerinden bakanlara, milletvekillerini ve AK Parti yöneticilerine hakaret dolu yazılar yazılması üzerine başlatılan soruşturmada teknik incelemeler sonucunda, söz konusu hesabı Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G.’nin kullandığı tespit edildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından açığa alınan savcı hakkında soruşturma izni de verildi. Savcı Ö.M.G. hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde de dava açıldı. HSK 2. Daire, Ö.M.G.'nin meslekten ihraç edilmesine hükmetti.

6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ö.M.G.'nin bugün görülmesi beklenilen ilk duruşması 17 günlük tam kapanma ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı adliyede sadece tutuklu davaların görülmesi üzerine 21 Haziran'a ertelendi.

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