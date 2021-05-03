Genel Müdür Bora: "Kalite standartlarını eksiksiz uyguluyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genel Müdür Bora: "Kalite standartlarını eksiksiz uyguluyoruz"

İHA

Genel Müdür Bora: "Kalite standartlarını eksiksiz uyguluyoruz"

Sürdürülebilirlik anlayışı ve ileri teknoloji uygulamaları ile sektöre yön veren yeni nesil enerji şirketi olmak vizyonuna sahip, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde elektrik dağıtım sektörüne kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmayı amaçlayan YEDAŞ, mükemmelliğin temel kavramlarını sürdürebilmek amacıyla KalDer ile üyelik tazeledi.
İnsana ve doğaya saygılı, kaliteli ve kesintisiz hizmet sunarak sorumluluk aldığı her alanda müşterilere ve tüm paydaşlara değer katmak misyonu doğrultusunda kurumsal kültürü ve insan kaynağını yeni nesil uygulamalar ile geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren YEDAŞ, KalDer tarafından yürütülen Ulusal Kalite Hareketi'ne destek vermeye devam ediyor. Ulusal kalite bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve mükemmellik modeli uygulamalarının yaygınlaştırılmasına Türkiye’de öncülük eden KalDer ile YEDAŞ yeniden bir araya gelerek kan tazeledi.

"Mükemmellik yolculuğumuza hız verdik"
YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, sürdürülebilir bir büyüme için oluşturdukları stratejik planları hayata geçirdiklerini belirtti. Amaçlarının, yapacakları yatırımlar ile küresel bir enerji şirketi haline gelmek olduğunu kaydeden Genel Müdür Bora, “Grup olarak, tüm paydaşlarına değer katmaya, mükemmelliğe ve sürdürülebilirliğe önem veren bir geleneğe sahibiz. EFQM mükemmellik modeli ve ‘toplam kalite yönetimi’ anlayışını, şirketimizin stratejik yönetim şekli olarak belirleyerek 2012 yılı sonunda girdiğimiz değerlendirmede Mükemmellikte Yetkinlik 3 yıldız sahibi ilk elektrik dağıtım şirketi olduk. Modeli sürecimize entegre ederken şirket kültürümüzde önemli yere sahip olan ‘aidiyet duygusu’ ve ‘yön birliği’ni ortaya koyarak modeli içselleştirdik ve çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza yayılımını sağlayarak bütünsel bir yaklaşım ortaya koyduk. Enerji sektörünün öncü, deneyimli ve kaliteye önem veren bir ekibine sahibiz. Yenilikçi yapımız ve hızlı karar alma kabiliyetimiz, sektörde başarı gösteren elektrik dağıtım şirketi olarak öne çıkmamızı sağlıyor” dedi.
Elektrik dağıtım şirketleri için vazgeçilmez kalite standartlarını da eksiksiz uyguladıklarını söyleyen Müdür Bora, “KalDer ile üyeliğimizi yenilememiz EFQM Mükemmellik Modelini esas alarak öz değerlendirmeyi sürekli bir gelişim aracı olarak kullanmamızı destekleyecek. ‘Kalite, Liderlik ve Sürdürülebilirlik’ anlayışı çerçevesinde toplam kalite ve mükemmelliğe giden yolda tüm çalışanlarımızla birlikte yeterli bilgi ve birikime sahip olmamız gerektiği gibi elektrik dağıtım şirketleri için vazgeçilmez kalite standartlarını da eksiksiz uyguluyoruz. Mükemmelliğe giden yolda tüm paydaşlarımız ile bayrağı çok daha ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz ve bu enerjiye fazlasıyla sahibiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tabatabaei: “Yavruları yuvalarından uzaklaştırmayın”
YEREL HABERLER Tabatabaei: “Yavruları yuvalarından uzaklaştırmayın”
İhraç edilen savcı, mesai saatlerinde gizli telefonla paylaşım yapmış
YEREL HABERLER İhraç edilen savcı, mesai saatlerinde gizli telefonla ...
Bafra’da şehir merkezinde denetimler sıklaştı
YEREL HABERLER Bafra’da şehir merkezinde denetimler sıklaştı
Tam kapanmada vatandaşlara psikolojik destek
YEREL HABERLER Tam kapanmada vatandaşlara psikolojik destek
Kavgada kafasına bıçak saplanan 17 yaşındaki genç, uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Kavgada kafasına bıçak saplanan 17 yaşındaki genç, ...
Sahte sosyal medya hesabından bakan ve AK Parti yöneticilerine hakaretten dava açılan eski savcının duruşması ertelendi
YEREL HABERLER Sahte sosyal medya hesabından bakan ve AK Parti ...
Bekçi, yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
YEREL HABERLER Bekçi, yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
Elektrik direğindeki lambayı tamir ederken akıma kapılıp düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrik direğindeki lambayı tamir ederken akıma ...
Yaşlı adamın oğul veren arılarını jandarma indirdi
YEREL HABERLER Yaşlı adamın oğul veren arılarını jandarma indirdi
3 komşu, 3 ayrı mahalle Üç komşuyu mahalleler ayırıyor Karadeniz'den yeni 'fıkra gibi' mahalle örneği
YEREL HABERLER 3 komşu, 3 ayrı mahalle Üç komşuyu mahalleler ...
Kumar oynarken jandarmaya yakalandılar
YEREL HABERLER Kumar oynarken jandarmaya yakalandılar
Tüfekle kendini vurdu
YEREL HABERLER Tüfekle kendini vurdu
Sahte hesapla, AK Parti´li üst düzey isimleri hedef alan eski savcı, hakim karşısına çıkıyor
YEREL HABERLER Sahte hesapla, AK Parti´li üst düzey isimleri hedef ...
Ali Fuat Başgil Köprüsü trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Ali Fuat Başgil Köprüsü trafiğe kapatıldı
Yakakent jandarmadan 24 saat denetim
YEREL HABERLER Yakakent jandarmadan 24 saat denetim
Kazada hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna ...
Başkan Murzioğlu: "Destekleme başvuruları başlıyor"
YEREL HABERLER Başkan Murzioğlu: "Destekleme başvuruları başlıyor"
Eşekten düşen şahıs ölümden döndü
YEREL HABERLER Eşekten düşen şahıs ölümden döndü
Başkan Demir: "Durmak yok"
YEREL HABERLER Başkan Demir: "Durmak yok"
Başkan Demirtaş can dostlarını eliyle besledi
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş can dostlarını eliyle besledi
Samsun’da ‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’ ihale edildi
YEREL HABERLER Samsun’da ‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’ ...
Atakum Belediyesi’nden tam kapanmada ulaşım ve sipariş desteği Başkan Deveci: “Tüm imkanları seferber ettik”
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nden tam kapanmada ulaşım ve ...
Jandarmadan kaçak avcılara 10 bin 538 lira ceza
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak avcılara 10 bin 538 lira ceza
Yanan evini bırakıp "Ben yakmadım" diyerek kaçtı
YEREL HABERLER Yanan evini bırakıp "Ben yakmadım" diyerek kaçtı