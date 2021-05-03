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Başkan Demir: "Ne yapsak haklarını ödeyemeyiz" Sağlık çalışanları son 12 ay içerisinde 1,5 milyon kez ücretsiz olan toplu taşıma aracını kullandı

İHA

Başkan Demir: "Ne yapsak haklarını ödeyemeyiz" Sağlık çalışanları son 12 ay içerisinde 1,5 milyon kez ücretsiz olan toplu taşıma aracını kullandı

Pandeminin ilk gününden itibaren fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, son 12 ay içerisinde 1.5 milyon kez toplu taşıma araçlarından ücretsiz geçiş yaptı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir, "Kovid19'a karşı gece gündüz, yurdun dört bir tarafında büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ne yapsak haklarını ödeyemeyiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi korona virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında sağlık çalışanlarını yalnız bırakmıyor. Pandeminin en ağır yükünü sırtlayarak özveriyle çalışan sağlık çalışanları için toplu taşımayı ücretsiz kullanım hakkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, dün olduğu gibi bugün de desteklerini sürdürüyor. Geçen yıl nisan ayından itibaren devam eden uygulamayla sağlık çalışanları toplu taşımalardan 1.5 milyon kez ücretsiz geçiş yaptı.

Verilen destek bizim için önemli
Verilen destek için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür eden Verem Savaş Dispanserinde görevli Doktor Kebire Uyanıkoğlu, "Sağlık çalışanlarına verilen kartın bizler için hem maddi hem de manevi katkısı büyük oldu. Yapılan uygulama ve bizlere verilen destek için Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Hem maddi hem manevi açıdan büyük kolaylık oldu"
Ücretsiz sağlık çalışanı kartı ile ulaşımın daha da kolay olduğunu ve turnikelerde beklemeden geçiş yaptığını söyleyen Mahir Nair de, "Uygulama çok güzel. Ben ilk günlerden beri kullanıyorum. Pandeminin ilk anlarında uzak yerlere gitmek zorunda kaldık ve ücretsiz kartımız sayesinde hem rahat bir şekilde ulaşımımızı sağladık hem maddi açıdan büyük katkısı oldu. Zor şartlarda görev yaptığımız şu zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık çalışanlarına verdiği önem bizleri çok mutlu etti” şeklinde konuştu.
Kartı bir yıldır sorunsuz bir şekilde kullandıklarını belirten sağlık çalışanı Dursun Uncuoğlu, tüm sağlık çalışanları için güzel bir uygulama olduğunu ifade ederek, sağlıkçılara verilen destek ve öneme teşekkür etti.

"Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz”
Geçen yıl nisan ayından bugüne kadar 1.5 milyon kez ücretsiz geçiş yapıldığını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Korona virüse karşı gece gündüz, yurdun dört bir tarafından büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Zorlu süreçte özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza sonuna kadar güveniyoruz. Onların emeklerinin karşılığını elbette ödeyemeyiz, ancak hayatlarını kolaylaştırmak bizim de görevimiz. Bu sebeple bütçelerine destek olmaları amacıyla toplu taşımayı onlar için ücretsiz yapmıştık. Uygulamadan duydukları memnuniyet de bizleri mutlu etti. Bizler her zaman onların yanındayız. Hayatlarımızı emanet ettiğimiz ve bir yıldır yoğun emeklerle yorulmadan çalışan sağlık personellerimize bir kez daha teşekkür ediyor, minnetlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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