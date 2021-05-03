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Normal doğum sonrası dikkat edilecek hususlar Dr. Özgür: "Doğum sonrası bol sıvı tüketin"

İHA

Normal doğum sonrası dikkat edilecek hususlar Dr. Özgür: "Doğum sonrası bol sıvı tüketin"

Doğum sonrası iyileşme sürecinde rahatsızlık ve yorgunluk hissedilmesinin normal olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Esra Nur Özgür, "İhtiyacınız olduğunda ilaç kullanın ve çok su tüketin. Doğum ve emzirme sırasında kaybettiğiniz suyu geri kazanmak ve kabızlığı önlemek amacıyla bol sıvı tüketin" dedi.
Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Esra Nur Özgür, gebelik dönemi sonrası da annelerin hamilelik döneminde olduğu gibi bazı konular üzerinde çok dikkatli olması gerektiğini söyledi. Opr. Dr. Esra Nur Özgür, "Kucağınızda bebeğinizle eve dönüyorsunuz, özellikle ilk birkaç gün çok önemlidir, 9 aylık gebelik döneminde vücudunuzda önemli değişiklikler olur ve bu değişikliklerin normale dönmesi 46 haftayı bulabilir. Doğum sonrası iyileşme sürecinde rahatsızlık ve yorgunluk hissetmeniz normaldir. Doğum sonrası erken dönemde hareketlenmeniz önemlidir. İlk günlerde ani oturup kalkmalarda baş dönmesi ve baygınlık hissi olabilir, o nedenle dikkatli hareket edilmelidir, fırsat buldukça dinlenilmelidir. Anne kendini iyi hissettikten sonra egzersiz kısıtlaması yoktur" diye konuştu.

"Bol sıvı tüketin"
Doğum sonrasında ilaç ve su kullanımına dikkat çeken Dr. Esra Nur Özgür, "Korse kullanımı çok önerilmemekle beraber 3. Günden sonra günde 46 saati geçmeyecek şekilde kullanılabilir. Uzun süre korse kullanımı karın ve bel kaslarınızı zayıflatacaktır. Çok su tüketin. Doğum ve emzirme sırasında kaybettiğiniz suyu geri kazanmak ve kabızlığı önlemek amacıyla bol sıvı tüketin. İhtiyacınız olduğunda ilaç kullanın. Sağlık kuruluşunuz size parasetamol veya diğer ağrı kesici türdeki ilaçlar önerebilir. Çoğu ağrı kesici ilaçlar emziren kadınlar için uygundur. Spinal veya epidural anestezi uygulanan hastalarda kafeinli ağrı kesiciler kullanılabilir. Normal doğumda gerekli görüldüğü durumlarda doktorunuz epizyotomi denen doğumu kolaylaştırıcı bir kesi uygulayabilir veya kendiliğinden yırtıklar oluşabilir. Kesi onarımında kendiliğinden emilen dikişler kullanılır, dikişlerin alınması gerekmez. Genital bölgenin kanlanması çok iyi olduğu için iyileşme de bir o kadar hızlı olacaktır. Başlangıçta ağrı olması çok normaldir. Ağrıyı ve şişliği azaltmak için soğuk uygulama, buz pedleri kullanabilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Doğum sonrası hemoroid oluşabilir"
Doğum sonrası kabızlık ve hemoroid oluşabildiğini belirten Dr. Özgür, "Dikişlerin ve perine bölgesinin temizliği her tuvaletten sonra önden arkaya olacak şekilde yapılmalıdır. Dikişlerinizin bakımı için baticon solüsyon kullanabilirsiniz. Perine bölgesine ve dikişlerinize doktorunuzun önermediği hiçbir kremi veya pudra benzeri maddeleri kullanmayınız. Kendinizi iyi hissettiğiniz anda ayakta duş şeklinde duş alabilirsiniz, vajinal duş uygulamayın. Eğer doğum için epidural anestezi uygulandıysa kateter çekildikten 24 saat sonra duş alabilirsiniz. Doğum sonrası kabızlık ve hemoroid şikayeti oluşabilir, varolan şikayetleriniz artabilir. Engellemek için bol su, hareket önemlidir. Şikayetler artarsa doktorunuzun önereceği şekilde oturma banyoları yapabilirsiniz. Kesi yerinizi enfeksiyon işaretlerine karşı inceleyin. Eğer kesikler kırmızı, şişkin veya akıntılı ise, 38 dereceden fazla ateş, kesik bölgesinde artan acı veya ağrı hissediyorsanız, kötü kokulu akıntı, artan ağrı şikayetiniz varsa sağlık kuruluşuna başvurun. Hekiminiz gerekli ilaçları taburculuğunuz esnasında reçete edecektir. Gerekli durumlarda yazılan antibiyotik, ağrı kesici ve kan ilaçlarınızı düzenli kullanın" ifadelerini kullandı.

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