TÜİK tüketici fiyat endeksi rakamlarını açıkladı Fiyatı en çok artan ürün domates, en çok azalan ise patlıcan oldu

Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) nisan ayında bir önceki aya göre değişim oranı Türkiye genelinde yüzde 1,68, Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya’yı kapsayan TR83 Bölgesi'nde ise yüzde 1,91 olarak gerçekleşti. Buna göre fiyatı en çok artan ürün domates, en çok azalan ise patlıcan olarak dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan 2021 değişim oranlarından yararlanarak TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesinin TÜFE rakamlarını paylaştı. TÜİK’ten yapılan açıklamada, “TÜFE Nisan ayında bir önceki aya göre değişim oranı Türkiye genelinde yüzde 1,68, bölgemizde yüzde 1,91 olarak gerçekleşti. Nisan 2021’de bölgemizde TÜFE bir önceki aya göre yüzde1,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,28 bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 18,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,96 oranında artış gerçekleşti. Türkiye geneli için, aynı dönemde TÜFE; bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,70 artış gerçekleşti” denildi.

Yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“TÜFE’de Nisan 2021 döneminde ana harcama gruplarına bakıldığında, bölgemizde aylık bazda en yüksek artış yüzde 6,40 ile ‘giyim ve ayakkabı’ grubunda gerçekleşmiş olup, bunu yüzde 3,85 ile eğitim, yüzde 3,36 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 2,60 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubu izlemiştir. Aylık bazda azalış gösteren tek grup ise yüzde 0,18 ile ‘ev eşyası’ olmuştur. Nisan 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 281 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. Bölgemizde Nisan ayında fiyatı en şok artan ürünler; domates (yüzde 29,41), pencere (PVC) (yüzde 17,71) ve su (yüzde 7,56) olup, fiyatı en çok azalan ürünler; patlıcan (yüzde 30,19), salatalık (yüzde 9,11) ve elektrikli süpürge (yüzde 8,51) olmuştur.”

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