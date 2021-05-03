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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Dağlı’dan engelli ve yaşlı aylıkları hakkında açıklama

İHA

Vali Dağlı’dan engelli ve yaşlı aylıkları hakkında açıklama

– Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri kapsamında; PTT kartına ya da IBAN numarasına ödemesi yapılacak olanların haricindeki hak sahibi ödemelerinin Vefa Sosyal Destek Grupları bünyesinde yerine getirileceğini söyledi.
Korona virüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, tam kapanma süreci, Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları, engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemelerinin görüşüldüğü toplantı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla video konferans sistemi üzerinden yapıldı.
510 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri kapsamında; PTT kartına ya da IBAN numarasına ödemesi yapılacak olanların haricindeki hak sahibi ödemelerinin Vefa Sosyal Destek Grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığıyla yerine getirileceğini belirterek uygulamanın hassasiyetle takip edilmesi ve aksaklığa meydan verilmemesi talimatını veren Dağlı, şunları söyledi:
“Tam kapanma sürecinde kolluk birimlerimiz tarafından seyahat izin belgeleri ile muafiyet belgeleri zaman ve güzergah açısından titizlikle denetlenmekte ve suistimale asla izin verilmemektedir. 112 Acil Çağrı Merkezi numarası üzerinden ulaşan kıymetli büyüklerimiz ile ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Gruplarımız tarafından ikametlerine götürülmek suretiyle karşılanmaktadır. İlimizde salgının etkilerini en aza indirerek yaza çok daha rahat girebilmemiz için tam kapanma sürecini çok iyi değerlendirmemiz gerekmektedir. Bu noktada kıymetli Samsunlulardan istirhamımız, biraz daha sabır göstererek İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelgede belirtilen tüm kural ve tedbirlere istisnasız riayet etmeleridir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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