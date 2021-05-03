Acemi askerlerden Kızılay'a destek

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Samsun'un Bafra ilçesinde acemi erbaş ve erler Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Bafra Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı emrinde acemi eğitimi alan erbaş ve erler gönüllülük esasına dayalı olarak Kızılay'a 30 ünite kan ve 25 ünite kök hücre bağışı yaptı.

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