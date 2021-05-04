Tartıştığı site görevlisini bıçakladı

Oğuzhan UYSAL- Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN´da, site sakini M.F.İ. (34), tartıştığı site görevlisi F.A.'yı (25) omzundan bıçaklayarak yaraladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.F.İ, bıçağı klozete attığını söyledi.
Olay, dün Atakum ilçesine bağlı Yenimahalle´de meydana geldi. Site görevlisi F.A. ile site sakini M.F.İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine M.F.İ., F.A.'yı omzundan bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. F.A., sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.F.İ. ise bıçağı klozetin içine attığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Oğuzhan UYSAL- Hakan AKGÜN
2021-05-04 11:02:24
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