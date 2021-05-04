“Siyer-i Nebi Yarışması” online olarak yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Siyer-i Nebi Yarışması” online olarak yapılacak

İHA

“Siyer-i Nebi Yarışması” online olarak yapılacak

Her yıl binlerce ortaokul ve lise öğrencisinin katılım gösterdiği “Siyeri Nebi Yarışması” bu yıl pandemi sebebiyle online olarak yapılacak.
AGD’nin geleneksel hale getirdiği Siyeri Nebi Yarışması bu yıl online olarak düzenlenecek. 29 Mart Pazartesi günü başlayan online kayıtlar 15 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek. Yarışma 2223 Mayıs 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek. Online Siyeri Nebi Yarışması için her bir kategoride 40 soru sorulacak ve sınav süresi 60 dakika olacak. Siyeri Nebi Yarışması’na sadece örgün eğitim ve açıktan eğitim gören üst yaş sınırı 19, alt sınırı 9 olan (23.05.201223.05.2002 arası doğumlu olanlar), her sınıftaki ortaokul ve lise öğrencisi erkek ve bayanlar katılabilecek.

Liseler ve ortaokullar olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacak yarışma hakkında bilgi veren Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İlkadım İlçe Başkanı Faruk Emin Eren, tüm ortaokul ve lise öğrencilerini kaybedeni olmayan bu yarışmaya katılmaya davet etti. Eren, “Bu yıl online ortamda gerçekleştireceğimiz Siyeri Nebi Yarışması’na katılmak isteyen öğrencilerimiz, her detaya yarışmamız için açtığımız internet sitesinden ulaşabilirler. Bu yıl yarışmamıza katılım sağlayanlar arasında 1 kişiye akıllı bileklik hediye edeceğiz. Lise kategorisinde Samsun il ödüllerimiz birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye ise gram altın olarak belirledik. İlkadım ilçe ödüllerimizde ise birinciye 600 TL, ikinciye 450 TL, üçüncüye 300 TL olacak. Lise kategorisindeki kazananlara verilen ödüllerimizin tamam mı ortaokul kategorisindeki kazanan yarışmacılarımızda vereceğiz. Katılımcılarımız sınav ile ilgili kitaplara da internet sitesi üzerinden interaktif ve sesli olarak sunum imkanı da olacak. Asıl gayemiz hem gençlerimizi hem de ailelerini Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) hayatıyla buluşturmaktır” dedi.
Katılan ilçelerin ödüllerinin ayrı verildiği geleneksel yarışmada Türkiye ödülleri de belli oldu.
Lise düzeyi Türkiye geneli ödülleri: 1. ödülü 3 bin TL ve kitap seti, 2. ödülü 2 bin TL ve kitap seti, 3. ödülü bin TL ve kitap seti, 4. ve 5. ödülleri 500 TL ve kitap seti, 6. ve 10. arası ödülleri kitap seti.
Ortaokul düzeyi Türkiye geneli ödülleri: 1. ödülü 2 bin TL ve kitap seti, 2. ödülü bin 500 TL ve kitap seti, 3. ödülü bin TL ve kitap seti, 4. ve 5. ödülleri 500 TL ve kitap seti, 6. ve 10. arası ödülleri kitap seti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AtaÇocuk’un kapıları sağlıkçıların çocuklarına açıldı
YEREL HABERLER AtaÇocuk’un kapıları sağlıkçıların çocuklarına açıldı
Başkan Sarıcaoğlu: "Kimseyi yalnız bırakmayız"
YEREL HABERLER Başkan Sarıcaoğlu: "Kimseyi yalnız bırakmayız"
'Zincir marketler genelgesi' memnun etti
YEREL HABERLER 'Zincir marketler genelgesi' memnun etti
Tartıştığı site görevlisini bıçakladı
YEREL HABERLER Tartıştığı site görevlisini bıçakladı
Alerjik rinitli hastaların Kovid-19 aşısı olmasında sakınca yok
YEREL HABERLER Alerjik rinitli hastaların Kovid-19 aşısı olmasında ...
47 yaşında 15. tüp bebek uygulaması ile bebekleri olan çiftin görülmeye değer mutluluğu
YEREL HABERLER 47 yaşında 15. tüp bebek uygulaması ile bebekleri ...
Samsun’da Kızılay'dan 10 bin hijyen seti
YEREL HABERLER Samsun’da Kızılay'dan 10 bin hijyen seti
Başına bıçak saplanmıştı, takside uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Başına bıçak saplanmıştı, takside uyuşturucuyla ...
Acemi askerlerden Kızılay'a destek
YEREL HABERLER Acemi askerlerden Kızılay'a destek
Samsun'da site bahçesinde bıçaklı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da site bahçesinde bıçaklı saldırı: 1 yaralı
Mezun-Öğrenci Buluşması
YEREL HABERLER Mezun-Öğrenci Buluşması
OMÜ’den “Kariyer Konferansları”
YEREL HABERLER OMÜ’den “Kariyer Konferansları”
Çevreye duyarlı fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu
YEREL HABERLER Çevreye duyarlı fotoğraf yarışmasının sonuçları belli ...
Havza’ya spor yatırımları
YEREL HABERLER Havza’ya spor yatırımları
Sokakları baştan aşağı yıkadılar
YEREL HABERLER Sokakları baştan aşağı yıkadılar
Vali Dağlı’dan engelli ve yaşlı aylıkları hakkında açıklama
YEREL HABERLER Vali Dağlı’dan engelli ve yaşlı aylıkları hakkında ...
Samsun'da yanan cipi polisler söndürdü
YEREL HABERLER Samsun'da yanan cipi polisler söndürdü
Ramazan'a ve tam kapanmaya anlam kattılar
YEREL HABERLER Ramazan'a ve tam kapanmaya anlam kattılar
Samsun TSO, iş dünyasını sanal fuarda buluşturdu
YEREL HABERLER Samsun TSO, iş dünyasını sanal fuarda buluşturdu
TÜİK tüketici fiyat endeksi rakamlarını açıkladı Fiyatı en çok artan ürün domates, en çok azalan ise patlıcan oldu
YEREL HABERLER TÜİK tüketici fiyat endeksi rakamlarını ...
Kasaplardan ‘kelle eti’ önerisi Kelle etinin kilosu normal etin kilosundan yarı yarıya daha ucuz Şen: "Bir kelleden 5-20 kilo arası et çıkar"
YEREL HABERLER Kasaplardan ‘kelle eti’ önerisi Kelle etinin kilosu ...
Polisler aracı yanmaktan kurtardı
YEREL HABERLER Polisler aracı yanmaktan kurtardı
Doğru takiple astımla kaliteli yaşam mümkün
YEREL HABERLER Doğru takiple astımla kaliteli yaşam mümkün
Normal doğum sonrası dikkat edilecek hususlar Dr. Özgür: "Doğum sonrası bol sıvı tüketin"
YEREL HABERLER Normal doğum sonrası dikkat edilecek hususlar Dr. ...