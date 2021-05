“Siyer-i Nebi Yarışması” online olarak yapılacak

Her yıl binlerce ortaokul ve lise öğrencisinin katılım gösterdiği “Siyeri Nebi Yarışması” bu yıl pandemi sebebiyle online olarak yapılacak.

AGD’nin geleneksel hale getirdiği Siyeri Nebi Yarışması bu yıl online olarak düzenlenecek. 29 Mart Pazartesi günü başlayan online kayıtlar 15 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek. Yarışma 2223 Mayıs 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek. Online Siyeri Nebi Yarışması için her bir kategoride 40 soru sorulacak ve sınav süresi 60 dakika olacak. Siyeri Nebi Yarışması’na sadece örgün eğitim ve açıktan eğitim gören üst yaş sınırı 19, alt sınırı 9 olan (23.05.201223.05.2002 arası doğumlu olanlar), her sınıftaki ortaokul ve lise öğrencisi erkek ve bayanlar katılabilecek.



Liseler ve ortaokullar olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacak yarışma hakkında bilgi veren Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İlkadım İlçe Başkanı Faruk Emin Eren, tüm ortaokul ve lise öğrencilerini kaybedeni olmayan bu yarışmaya katılmaya davet etti. Eren, “Bu yıl online ortamda gerçekleştireceğimiz Siyeri Nebi Yarışması’na katılmak isteyen öğrencilerimiz, her detaya yarışmamız için açtığımız internet sitesinden ulaşabilirler. Bu yıl yarışmamıza katılım sağlayanlar arasında 1 kişiye akıllı bileklik hediye edeceğiz. Lise kategorisinde Samsun il ödüllerimiz birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye ise gram altın olarak belirledik. İlkadım ilçe ödüllerimizde ise birinciye 600 TL, ikinciye 450 TL, üçüncüye 300 TL olacak. Lise kategorisindeki kazananlara verilen ödüllerimizin tamam mı ortaokul kategorisindeki kazanan yarışmacılarımızda vereceğiz. Katılımcılarımız sınav ile ilgili kitaplara da internet sitesi üzerinden interaktif ve sesli olarak sunum imkanı da olacak. Asıl gayemiz hem gençlerimizi hem de ailelerini Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) hayatıyla buluşturmaktır” dedi.

Katılan ilçelerin ödüllerinin ayrı verildiği geleneksel yarışmada Türkiye ödülleri de belli oldu.

Lise düzeyi Türkiye geneli ödülleri: 1. ödülü 3 bin TL ve kitap seti, 2. ödülü 2 bin TL ve kitap seti, 3. ödülü bin TL ve kitap seti, 4. ve 5. ödülleri 500 TL ve kitap seti, 6. ve 10. arası ödülleri kitap seti.

Ortaokul düzeyi Türkiye geneli ödülleri: 1. ödülü 2 bin TL ve kitap seti, 2. ödülü bin 500 TL ve kitap seti, 3. ödülü bin TL ve kitap seti, 4. ve 5. ödülleri 500 TL ve kitap seti, 6. ve 10. arası ödülleri kitap seti.

