Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’ndan “alışveriş” kararı

– Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları neticesinde Samsun’da 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünlerinin satılabilmesine, alkollü ürün satış kısıtlamasının yanı sıra marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim v e aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye gibi ürünlerin satışına izin verilmemesine karar verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında Kovid19’a karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplandı. Toplantı sonrası alınan kararlar kamuoyu ile paylaşıldı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada daha önce alınan kararlara ek olarak şu ifadelere yer verildi:

“Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşlarımızın zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmemesine, bu çerçevede 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünlerinin (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilmesine, daha önce getirilen alkollü ürün satış kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim v e aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye gibi ürünlerin satışına izin verilmemesine, Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına karar verilmiştir.”

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