Samsun’da kimliği belirsiz bir dolandırıcı telefonla aradığı Irak uyruklu kadını kendisini polis olarak tanıtıp korkutup kandırarak 22 bin 900 lira dolandırdı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir dolandırıcı telefonla aradığı Irak uyruklu Anhar H.K.A.M.’ye (27) kendisini polis alarak tanıttı. Kadınla Arapça konuşarak, adının terör örgütünün listesinde olduğunu, terör örgütüne ait paraların kendi evinde sakladığını düşündüklerini ileri süren dolandırıcı, bu paraları verdikleri hesap numarasına göndermesini istedi. Dolandırıcının tuzağına düşen Iraklı genç kadın 22 bin 900 lira parayı verilen hesap numarasına gönderdi.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan Anhar H.K.A.M., polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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