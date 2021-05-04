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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanaldan Hakikate Bir Yol Din hizmeti ve eğitimi ile manevi destek çalışmaları devam ediyor

İHA

Sanaldan Hakikate Bir Yol Din hizmeti ve eğitimi ile manevi destek çalışmaları devam ediyor

Samsun Valiliği İl Müftülüğü tarafından hayata geçirilen "Sanaldan Hakikate Bir Yol" isimli proje kapsamında hazırlanan günlük vaaz videoları, fetva videoları ve insana dair söyleşi programlar müftülüğün sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyor.
Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Müftüsü Seyfullah Çakır ve ilçe müftüleriyle video konferans sistemi üzerinden toplantı gerçekleştirerek, il ve ilçe müftülüklerince yürütülen proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Müftülüğün pandemi sürecinde yürüttüğü çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, din görevlilerin salgın sürecinde görevli oldukları bölgede tedbirlerin uygulanmasını sağlamak ve vefa destek çalışmalarına katılmak gibi pek çok konuda aktif rol aldığını belirten Vali Dağlı, İl Müftülüğümüzün ayrıca pandemi şartlarına hızlı bir şekilde uyum sağladığını, sosyal medya ve dijital yayın araçları başta olmak üzere pek çok araç kullanarak vatandaşlarımıza destek olmaya, manevi güç ve moral vermeye devam ediyor" dedi.
"Sanaldan Hakikate Bir Yol Projesi" kapsamında İl Müftülüğü'nde oluşturulan bir yayın odası ve farklı çekim ortamlarında hazırlanan günlük vaaz videoları, fetva videoları ve insana dair söyleşi programları hazırlanıyor. Bu programlar İl Müftülüğü'nün sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyor. Yine proje kapsamında düzenlenen haftalık canlı yayın programlarıyla aile, genç ve genel halk kitlesine yönelik farklı konu ve konuklarla manevi destek çalışması sürdürülüyor.
Pandemi sürecinde elem ve keder duygularına hapsolma, içe kapanma, umudun azalması ve kaygı gibi sıklıkla görülen duygularla da mücadele edilmesi adına başlatılan "Sen Varken Biz Pek Çoğuz Projesi"yle ise Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Dr. Rukiye Karaköse gibi alanında uzman konuklarla canlı yayın programları ve kapalı grup seminerleri düzenleniyor.
Yine pandemi sürecinde yüz yüze ders imkanı bulamayan kadınlara yönelik online akşam dersleri planlanıyor. Bu kapsamda il ve ilçe vaizleri tarafından verilen dersler, kapalı grup online platformlarda gerçekleştiriliyor. İlahiyat fakültelerinde eğitim gören ve bunun yanında ilahiyat alanında mesleki deneyim kazanmak isteyen gençlere yönelik planlanan online derslerle şimdiye kadar 700’ün üzerinde gence ulaşılarak, kendilerini bu alanda geliştirmelerine imkan sunuldu. Online platformlarda devam eden derslere yenilenen dönemlerde İl Müftülüğü gençlik sosyal medya hesapları üzerinden başvuru yapılabiliyor. Bu süreçte, bağımlılar ve engellilere yönelik hizmet sunan müftülük personeline online eğitimler düzenleniyor. Gerek Diyanet İşleri Başkanlığı gerekse üniversitelerden alan uzmanlarınca verilen seminerler 17 ilçe personelinin katılımıyla gerçekleşiyor.
Çocuklara yönelik düzenlenen "İrfanın Gölgesinde Hikayelerle Değerler Eğitimi" dersleri haftada bir gün olmak üzere yaş gruplarına göre yapılan planlamalarla devam ediyor. Müftülüğün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan kayıtlarla sürdürülen derslere, arzu eden çocuklar, velilerinin talebiyle online olarak katılabiliyor.
Pandemi koşullarında Kur’an Kursuna gitme imkânı bulamayan ve sınırlı zamanda Kur’an öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik 17 ilçede programlar açıldı. Bu şekilde uzaktan Kur’an öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden dilediği ilçe müftülüğüne başvurarak, istediği ilçeden eğitim alma imkânına sahip olabiliyor.
Bu çalışmalar Ramazan ayında eklenen online mukabele programları, yerel gazetelerde yayınlanan günlük köşe yazıları ve planlanan Kadir Gecesi programlarıyla sürdürülmeye devam ediyor. Vatandaşlar, İl Müftülüğü'nün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ilan ve tanıtımlarla ihtiyaç duyduğu ve talep ettiği hizmete ulaşabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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