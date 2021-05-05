Havza-Suluova arasında tecrübe paylaşımı Havza Belediye Başkanı Özdemir’den Suluova Belediyesi'ne ziyaret

Samsun Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Amasya Suluova Belediyesi’ni ziyaret ederek burada Belediye Başkanı Fatih Üçok ile bir süre görüştü.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve beraberindeki Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Suluova Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuz hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok’u makamında ziyaret etti. Üçok misafirlerine Suluova Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun yapımı, bakımı ve işletilmesi hakkında bilgi aktardı.

Başkan Üçok, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’e ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun daha sonra Suluova Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Tecrübe paylaşımı

Havza Belediye Bakanı Sebahattin Özdemir ziyaret sonrası yapmış olduğu açıklamada iki komşu ilçe olarak bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduklarını ifade ederek, “İlçemize kazandırdığımız yarı olimpik yüzme havuzunun yapımı süreci ve işletilmesi konusunda Suluova Belediye Başkanımız Sayın Fatih Üçok’tan bilgiler aldık. Kendisine bizlere göstermiş oldukları yakın ilgiden ötürü teşekkür ederim” dedi.

Ziyaretin sonunda Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok’a semaver hediye etti.

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