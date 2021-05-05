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“Rehberim Samsun” öğrencilere rehber olacak Sorulara mobil uygulamalı çözüm

İHA

“Rehberim Samsun” öğrencilere rehber olacak Sorulara mobil uygulamalı çözüm

Samsun’da öğrenciler çözemedikleri soruları öğretmenlerine “Rehberim Samsun” isimli mobil uygulama üzerinden soruyor.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü salgın sürecinde eğitimin sürekliliğini desteklemeye devam ediyor. Bu amaçla “Rehberim Samsun” uygulaması hayata geçirildi. Öğrenciler, Rehberim Samsun uygulaması ile her an ve her yerde, alanında uzman öğretmenlerle iletişim kurabilecek. Öğrenciler ders çalışırken çözemedikleri bir soru olduğunda o sorunun fotoğraflarını çekerek sisteme yüklendiğinde, eğitimciler sorunun anlatımlı bir şekilde çözümlü halini öğrenciye geri gönderecek. Böylece konu kazanımların gerçekleşmesi hızlı ve güvenli şekilde sağlanacak.
Yine Rehberim Samsun uygulaması ile öğrenciler günlük hayatlarındaki sorunları, yaşadıkları kaygı durumlarını, ders çalışma konusunda stratejik hatalarını Rehberim Samsun uygulaması üzerinden rehberlik öğretmenlerine çevrimiçi olarak iletebilecek. Öğretmenler tarafından sorulara cevap verilecek veya randevuyla akabinde görüşme yapılabilecek. Ayrıca Rehberim Samsun üzerinden öğrenciler üniversite taban puanlarına, puan hesaplama araçlarına, tercih rehberlerine anında ulaşabilecek.
Öğretmenler, öğrencilerinin gelişim sürecini ebeveynler ise çocuklarının durumunu anlık olarak Rehberim Samsun uygulamasından takip edebilecek. Böylelikle kafasında soru ve sorun kalmayan öğrenciler geleceği daha net görecek.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Rehberim Samsun uygulaması Android telefonlardan Google Play Store üzerinden 10 Mayıs tarihinden itibaren indirilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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