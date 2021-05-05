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OKA '2021 Yılı Teknik Destek Programı'nı ilan etti: 50 bin TL destek

İHA

OKA '2021 Yılı Teknik Destek Programı'nı ilan etti: 50 bin TL destek

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) “2021 Yılı Teknik Destek Programı”nı ilan etti. 50 bin TL'ye kadar destek sağlanacak.
Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ulusal, bölgesel, il düzeyinde veya kurumsal düzeyde tanımlanmış stratejik planları, eylem planları veya çalışma programları gibi politika belgelerinde önceliklendirilen ve kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında bir takım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla OKA tarafından uygulanacak programla, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'taki merkezi kamu kurumlarının güçlendirilmesi, yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına katkı sağlanması, sivil toplumun ve özel kesimin güçlendirilmesi, ulusal stratejiler, eylem planları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı faaliyetler ile yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek diğer faaliyetlerin desteklenmesi hedefleniyor.
Teknik Destek Programı kapsamında OKA yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek; eğitim verme (Sadece uzaktan eğitim faaliyetleri), danışmanlık sağlama, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama gibi kurumsal kapasite geliştirici faaliyetleri destekliyor. Pandemi koşulları nedeniyle bu programda yalnızca uzaktan (çevrim içi) eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek eğitimler desteklenebilecek.

Sonuç odaklı programlara katkı sağlayacak alanlarda sunulacak başvurular öncelikli
Bu program kapsamında OKA tarafından 20212023 yıllarında uygulanacak sonuç odaklı programların genel ve özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacak alanlarda sunulacak başvurular desteklenebilecek. Bu doğrultuda projelerin "Bölgede Sağlık Endüstrisinin Geliştirilmesi ve Yerli Üretim İmkanlarının Artırılması", "Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Şehirlerin Markalaşması ve Önemli Destinasyonların Tanıtılması", "Bölgede Katma Değerli Üretim ve İhracat Altyapısının İyileştirilmesi" ve "Akıllı Tarım ve Biyolojik Mücadele, Geleneksel El Sanatlarının Geliştirilmesi, Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi ve Sosyal Girişimcilik, Kaynak Verimliliği" alanlarından en az biriyle doğrudan ilgili olması gerekiyor. Aynı konuda/alanlarda teknik destek almak isteyen kurumların ortaklıklar kurarak yaptıkları başvurular öncelikli olarak desteklenecek.

50 bin TL'ye kadar destek sağlanacak
2021 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında OKA eğitim hizmeti için azami 15 bin TL, danışmanlık ile program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama teknik destek talepleri için azami 35 bin TL, organize sanayi bölgeleri, ticaret ve sanayi odaları, teknoloji geliştirme bölgeleri, iş geliştirme merkezi vb. çatı kurum/kuruluşların başvuru sahibi olduğu ve birden fazla kar amacı güden gerçek veya tüzel kişiliğe sunulacak danışmanlık hizmetlerini içeren teknik destek talepleri için azami 50 bin TL destek sağlayacak.
Program 1 Mayıs28 Ekim 2021 tarihleri arasında başvuruya açık olacak. Detaylı bilgiye ajansın kurumsal web sitesinden ulaşılabiliyor.

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