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SAMÜ’de Biyomedikal ve Yazılım Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programları açıldı

İHA

SAMÜ’de Biyomedikal ve Yazılım Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programları açıldı

Samsun Üniversitesinde (SAMÜ) "Biyomedikal Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programları" açıldı.
Samsun Üniversitesinin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programlarının açılması yönündeki başvurusu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandı. Samsun Üniversitesinin kısa zamanda önemli bir ivme yakaladığının altını çizen Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Üniversitemizin ve şehrimizin gelişimi hedefiyle lisansüstü programlarımızın açılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitemiz kurumsal anlamda oluşumunu tamamlarken bir yandan da lisansüstü düzeyde eğitim verebilecek niteliğe kavuşmuştur. Bu bağlamda yaşanan gelişmeler bizim için gurur ve mutluluk kaynağıdır” dedi.

“Yüksek lisans programlarımız hayırlı olsun”
Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler veren Rektör Aydın, “Son dönemde insanlık ailesi olarak yaşadığımız pandemi, tıbbi cihazların önemini bir kez daha hissettirmiştir. Bu nedenle biyomedikal mühendisliği tezli yüksek lisans programının açılması yeni nesil tıbbi cihazlar geliştirecek alanında uzman insanlarımızın yetiştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Samsun Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde açılan Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı ile öncelikle Samsun ili ve çevresindeki illerin üniversitelerinin temel bilimler, sağlık bilimleri ve mühendislik alanlarından farklı bölümlerde lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış adayların uzmanlaşmalarını sağlayacak bir lisansüstü eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Açılan bu tezli yüksek lisans programı ile Samsun ilimiz, Karadeniz Bölgemiz ve özellikle ülkemiz için sağlık alanındaki güncel problemlerin çözümüne yönelik ileri düzeyde deneysel araştırmalar yapılarak, biyomedikal mühendisliği bölümlerinin ülkemizde ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Açılan yüksek lisans programı, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi illeri ve bu illerdeki üniversiteler dikkate alındığında ilk olma özelliğindedir” diye konuştu.

Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans programına ilişkin detaylar aktararak sözlerine devam eden Rektör Aydın, “Hızla gelişen bilgi teknolojileri, hem ülkelerin toplumsal dönüşümüne katkı sağlamakta hem de endüstriye olan etkisiyle önemli bir rekabet alanı oluşturmaktadır. Samsun Üniversitesi olarak yazılım mühendisliğini bu açıdan çok önemli bir bilim dalı olarak görüyoruz. Son dönemde ülkemizin teknoloji alanında yerli savunma sanayi, yerli otomobil, insansız hava araçları gibi yüksek teknolojiye sahip ve dünyanın ilgisini çeken atılımlar gerçekleştirdiği görülmektedir. Yazılım mühendisliği bilimi yüksek teknoloji gerektiren söz konusu bu alanların ayrılmaz ve çok önemli ana bileşenlerinden biridir. Bu nedenle ülkemizin sektörde ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yazılım mühendisliği bölümünün lisans programını 2019 yılında açmıştık. Şimdiyse yazılım mühendisliği tezli yüksek lisans programını açmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”
Rektör Aydın açıklamasını şöyle tamamladı:
“Üniversitemizi daha da ileriye götürmek için ‘Nitelikli Toplum için Nitelikli Üniversite’ bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programlarımızın üniversitemize, şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyor, YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a YÖK üyelerimize ve emeği geçen ilgili programlardaki akademisyenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.”

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