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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sezaryen doğum sonrası dikkat edilecek hususlar

İHA

Sezaryen doğum sonrası dikkat edilecek hususlar

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Esra Nur Özgür, sezaryen doğum yapan annelerin hastane sonrası evinde dikkat etmesi hususlar hakkında önemli bilgiler verdi.
Doğum bittikten sonra da sezaryen doğumla ilgili dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi aktaran Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Esra Nur Özgür, "Kucağınızda bebeğinizle eve dönüyorsunuz, özellikle ilk birkaç gün çok önemlidir. 9 aylık gebelik döneminde vücudunuzda önemli değişiklikler olur ve bu değişikliklerin normale dönmesi 46 haftayı bulabilir. Sezaryen sonrası iyileşme sürecinde rahatsızlık ve yorgunluk hissetmeniz normaldir.
Yavaştan alın. İlk 7 gün mümkün olduğunca dinlenin. Bebeğiniz ve sizinle ilgili her şeyi kolayca erişebileceğiniz yerlerde tutun. İlk birkaç hafta, çömelmekten ve bebeğinizden daha ağır bir şey kaldırmaktan kaçının” dedi.

Yürüyüş ve korse kullanımı
Yürüyüş ve korse kullanımı tavsiyesinde bulunan Opr. Dr. Esra Nur Özgür, “İkinci haftadan itibaren günlük yarım saatlik yürüyüşler yapılabilir. Karın kaslarını kuvvetlendirici egzersizlere sezaryenden en az 46 hafta sonra başlanmalıdır. Karnınızı destekleyin. Yürürken ve otururken düzgün bir pozisyon kullanın. Öksürme, hapşırma ve gülme gibi hareketler sırasında karnınızı tutun. Emzirirken ekstra destek için rulo havlu veya yastık kullanın. Korse kullanımı çok önerilmemekle beraber 3. günden sonra günde 46 saati geçmeyecek şekilde kullanılabilir. Uzun süre korse kullanımı karın ve bel kaslarınızı zayıflatacaktır” diye konuştu.

Emziren kadınlar için ağrı kesici ilaçlar
Dr. Esra Nur Özgür şöyle devam etti:
“Çok su tüketin. Doğum ve emzirme sırasında kaybettiğiniz suyu geri kazanmak ve kabızlığı önlemek amacıyla bol sıvı tüketin. Spinal anestezi sonrası oluşabilecek baş ağrısını engellemek için ilk birkaç gün günde 23 fincan kahve içebilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda ilaç kullanın. Sağlık kuruluşunuz size parasetamol veya diğer ağrı kesici türde ilaçlar önerebilir. Çoğu ağrı kesici ilaçlar emziren kadınlar için uygundur. Spinal veya epidural anestezi uygulanan hastalarda kafeinli ağrı kesiciler kullanılabilir. Sezaryen dikişleri kendiliğinden iyileşir, alınmaz, kuru ve temiz tutulması önemlidir. Dikişlerin etrafında uzunca bir süre hissizlik olması normaldir. Sezaryen sonrası 3. gün ayakta duş şeklinde duş alabilirsiniz. İlk duşu yaptıktan sonra ıslanacağı için, yara yeri üzerini örten bandaj açılmalıdır. Duş sonrası temiz bir bezle hafifçe dokunarak veya fönle yara yeri kurutulmalıdır. Ardından batticon ile basitçe gazlı bezle pansuman yapılabilir. Yara yerinin üzeri daha çabuk iyileşmesi için açık ve kuru tutulmalıdır. Dikişlerden gelen hafif sızıntıları önlemek ve terden korumak için bant kullanmadan yara yeri üzeri hafifçe gazlı bezle örtülebilir. Tekrar duş alacağınızda yara yeri üzeri açık kalabilir, örtülmesine gerek yoktur. Yaklaşık 1 hafta bu şekilde bakım yeterlidir. 1 hafta sonra yara yeri iyileşmesi için önerilen kremleri kullanabilirsiniz.”

Doğum sonrası emzirme ve meme bakımı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Esra Nur Özgür, doğum sonrası emzirme ve meme bakımı hakkında şu bilgileri verdi: “Sezaryen kesiklerinizi enfeksiyon işaretlerine karşı inceleyin. Eğer aşağıdakileri yaşarsanız sağlık kuruluşunuz ile konuşun: Kesikler kırmızı, şişkin veya akıntılı ise 38 dereceden fazla ateş, kesik bölgesinde artan acı veya ağrı hissediyorsanız.
Sezaryenden hemen sonra emzirmeye başlayabilirsiniz. Rahatsızlığınızı azaltmak için bebeğinizi tutarken, kesinin üstüne bir yastık yerleştirebilirsiniz. Hekiminiz gerekli ilaçları taburculuğunuz esnasında reçete edecektir. Gerekli durumlarda yazılan antibiyotik, ağı kesici ve kan ilaçlarınızı düzenli kullanın.”

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