Kendisini 'filyasyon ekibi' olarak tanıtıp evine girdiği kişilerin paralarını çaldı Yaşlı kadının pazar çantasını evine kadar taşırken güvelik kamerasına yakalandı

Samsun'da kendisini 'filyasyon ekibi' olarak tanıtıp evine girdiği özellikle yaşlı kişilerin paralarını çalan şahıs, kendisini arayan polis ekiplerinin tesadüfen yanına gelince yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde ikamet eden 86 yaşındaki Zülfi Görmez'e, 10 Mart'ta pazardan alışveriş yapıp pazar çantası ile evine dönerken yanına gelen bir kişi kendisini polis ve filyasyon ekibi olarak tanıttı. Görmez'e "Pazarda alışveriş yaptığın kişi korona virüslü. Aldığın meyveleri yıkamamız lazım" diyen dolandırıcı, yaşlı kadının pazar çantasını elinden alıp evine kadar götürerek burada meyveleri mutfakta yıkamasını istedi. Elinde bir bezle etrafı siliyormuş gibi yapan dolandırıcı daha sonra yaşlı kadının odasındaki vazonun altında bulunan 500 lira parasını alıp kaçtı. Yaşlı kadın polise şikayete bulundu. Polis yaptığı araştırma sonucu söz konusu dolandırıcının yaşlı kadının pazar aracını taşıyıp evine girmesi ve evden kaçma anının güvenlik kamerası görüntüsünü tespit etti.

İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde ise 21 Nisan günü 79 yaşındaki Sait Göksel'in evine giden dolandırıcı, kendisini filyasyon ekibi olarak tanıtıp birazdan eve hemşirelerin geleceğini söyleyerek yaşlı adamın giysilerini değiştirmesini istedi. Üzerindeki gömleği çıkartan yaşlı adamın gömlek cebindeki içinde 2 bin lira bulunan cüzdanı çalan hırsız kayıplara karıştı.

Sait Göksel de polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, her iki olayla ilgili çalışma başlatırken, Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde araştırma yaptıkları bir sırada her iki dolandırıcılık ve hırsızlık olayına karışan şahsın tesadüfen yanlarına geldiğini fark edince giysilerinden onu tanıdı. Polis, 45 yaşındaki Yılmaz T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Atakum ilçesinde bir berber dükkanında çalıştığı tespit edilen Yılmaz T.'nin çok sayıda dolandırıcılık suçundan suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Hırsızlık Bürosu ekipleri Yılmaz T.'nin ayrıca 15 Nisan'da Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi'nde ağaca asılı çantanın içinden cep telefonunu çaldığını da tespit etti.



"Polis diye pazar çantamı aldı"

Kandırılıp parası çalınan Zülfi Görmez, "Pazardan alışveriş yaptım. Yanıma gelip pazar çantamı elimden kapıp aldı. Polis diye pazar çantamı aldı, benimle geldi. 'Pazardan alışveriş yaptığı adam korona hastasıydı. Hastanede yatıyordu, kaçmış gelmiş sergisini açmış. Aldığın meyveleri yıkayacaksın' diye musluğa döktürdü. Deterjan döktürdü. Ben onları yıkarken elinde havlu evin içinde dolaşıyordu. Orayı siliyor, burayı siliyor derken odaya girdi. Param odada vazonun altındaydı. Bir baktım odada. 'Sen burada ne arıyorsun' dedim. 'Ellerini sürdün buraya' dedi. 'Ben buraya girmedim ki' dedim. Yine de şüphelendim. Sonra kaçtı" diye konuştu.



"Üstümdeki gömleği çıkarırken cüzdanı kapmış"

Gömleğindeki emekli maaşı çalınan Sait Göksel, "Ben oturuyordum. Dış kapının açıldığını duydum. 'Filyasyon ekibiyim. Hemşireler gelecek. Buraya bir çeki düzen verin. Sen de üzerini değiştir' dedi. Cüzdan da gömleğimin cebindeydi. Hiç aklıma gelmiyor ki, bana da yardım ediyor güya. Üstümdeki gömleği çıkartırdı, cüzdanı kapmış. 2 bin lira emekli maaşımı çekmiştim" şeklinde konuştu.

Sait Göksel'in torunu Tenzile Göksel ise "Ben dedeme tatlı götürmek istediğimde kapıda bir adamla karşılaştım. Bana pandemiden geldiğini söyledi. Ben de şaşırdım pandemiden geldi diye. Amcam hastanede çalışıyor, onlar gönderdi zannettim. Hemen eve çıktım. Dışarı baktım filyasyon ekibinin arabası var mı diye. Hemen dedemin yanına gittim. Geldiğimde gitmişti. O an cüzdanı da almış. Benimle de karşılaşınca korku herhalde evde biri var diye" dedi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Yılmaz T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

