Vali ve rektör kampüste Çarşamba Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsünü incelediler

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Çarşamba ilçesindeki Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette; Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıza Karagöz, Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hatice Karacan ve diğer yetkililer hazır bulundu.

Vali Dağlı, Rektör Ünal ile birlikte; Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Mehmet Tülazoğlu Adalet Meslek Yüksekokulunun yer aldığı kampüsün olanakları ve eksiklikleri üzerine yapılacak iş birliği çalışmalarında fikir alışverişinde bulundular.

Yetkililerden kampüsle ilgili bilgiler alan Vali Zülkif Dağlı, kampüsün gerekli fiziki düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler için güzel bir ortam sağlayacağını ifade etti.



“Kampüs kültürünü oluşturmak istiyoruz”

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ise konuşmasında Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsünün üniversitenin ikinci büyük kampüsü olduğunu vurguladı. Rektör Ünal, Çarşamba ilçesinde başlatılan projelerle kampüs kültürü oluşturacak fiziki ortamı sağlamak amacında olduklarını söyledi. Böylelikle öğrencilerin her ihtiyacını karşılayabileceği, güvenli ortamda eğitim almasını ve kendilerini buraya ait hissetmesini sağlayacaklarını anlatan Rektör Ünal, bu başarıyı sağladıklarında ilçenin de kültürel ve sosyal anlamda gelişeceğini belirtti.

Rektör Ünal konuşmasında üniversite öğrencilerin ilçeye adaptasyonunu güçlendirmeyi sağlayacak kütüphane ve sosyal faaliyetlerin gerçekleştirileceği yaşam merkezini hizmete açacaklarını vurguladı.

Öğrencilere yeni alışkanlık kazandırmak için çeşitli kulüplerin de kurulması gerektiğini ifade eden Rektör Ünal, gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilerin zihinsel olarak duyumunu sağlayacak, kişilik gelişimlerine katkı sağlayacak projelerin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu.

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