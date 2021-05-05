Jandarma 213 bin kişinin HES kodunu sorguladı, karantinayı ihlal eden 30 kişiyi yakaladı

Samsun’da jandarma tarafından nisan ayında yapılan pandemi denetimlerinde 213 bin 605 kişinin HES kodu sorgulandı, karantinayı ihlal eden 30 kişi yakalanarak haklarında adli ve idari işlem yapıldı. Ekiplerce 20 bin 209 filyasyon denetimi yapıldı, 7 kişinin filyasyon ihlali yaptığı tespit edildi.

Samsun Valiliği tarafından İl Jandarma Komutanlığı'nın nisan ayı faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada çeşitli suçlardan aranan 435 şahsın yakalandığı duyuruldu. Açıklamaya göre Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlükleri tarafından 2021 yılı Nisan ayı içerisinde birçok uygulama ve denetim gerçekleştirildi.

İl genelinde 0130 Nisan tarihleri arasında yapılan pandemi denetimlerinde 213 bin 605 kişinin HES kodu sorgulaması yapıldı. Karantinayı ihlal eden 30 kişi yakalanarak haklarında adli ve idari işlem yapıldı. Ekiplerce 20 bin 209 filyasyon (İzolasyon) denetimi yapıldı. 7 kişinin filyasyon ihlali yaptığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü/Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yapılan uygulamalarda; 131 bin 690 şahıs ve 49 bin 644 araç sorgulandı. Yapılan uygulamalar neticesinde; çeşitli suçlardan aranan 435 şüpheli şahıs yakalandı. 15 kayıp şahıs bulundu. 5 kayıp çocuk bulundu. 15 adet tabanca, 16 adet şarjör, 631 adet tabanca fişeği, 1 adet piyade tüfeği, 297 adet piyade tüfeği fişeği, 12 adet av tüfeği ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 1 şahıs, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası ile Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 1 şahıs olmak üzere toplam 2 şahıs yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında 32 olay, organize kapsamında 1, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na muhalefet kapsamında 3 olay, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet kapsamında 2 olay, 5015 sayılı Kanun'a muhalefet kapsamında 3 olay, 6136 sayılı Kanun’a muhalefet kapsamında 1 olay, resmi belgede sahtecilik kapsamında ise 1 olay meydana geldi. 43 olayda 83 şahıs yakalandı. 47 şahsa adli kontrol kararı uygulandı. 36 şahıs ise serbest bırakıldı. Meydana gelen olaylarda, 224 gram kubar esrar, 18 gram bonzai, 185 adet sentetik hap, 73 gram metanfetamin, 140 bin 982 kök kenevir bitkisi, 19 adet sikke, 7 bin 700 litre akaryakıt, 4 adet tabanca, 1 adet uzun namlulu silah, 17 adet tabanca mühimmatı, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet dedektör ele geçirildi.

Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Jandarma Trafik Timlerince 33 bin 11 araç sürücüsü kontrol edildi. 1471 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. 553 araç sürücüsüne radar hız sınırını aşmaktan, 80 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 84 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 5 araç sürücüsüne alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 112 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 637 araç sürücüsüne diğer maddelerden cezai işlem uygulandı. Ayrıca 4 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konularak, 362 araç trafikten men edildi. Trafik güvenliğinin sağlanması ve halkın bilinçlenmesi için 806 araç sürücüsüne, 501 yayaya ve 182 öğrenciye trafik kuralları hususunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturulması maksadıyla eğitim verildi.

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