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Bafra’da 10 farklı bölgeye "Mobil Atık Merkezi" kurulacak Kağıt, karton, plastik, cam ve metal atıklar için 429 “mavi” konteyner konulacak

İHA

Bafra’da 10 farklı bölgeye "Mobil Atık Merkezi" kurulacak Kağıt, karton, plastik, cam ve metal atıklar için 429 “mavi” konteyner konulacak

Samsun Bafra Belediyesi “Sıfır Atık Projesi” kapsamında 10 farklı bölgeye "Mobil Atık Merkezi" kuracak.
2019 yılında Türkiye’nin ilk sıfır atık temalı doğa festivalini gerçekleştiren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ne verdiği destek ve yerine getirdiği yükümlülüklerinden dolayı "Sıfır Atık Belgesi " almaya hak kazanan Bafra Belediyesi, yeni bir çalışmaya imza atıyor. Bafra Belediyesi 10 farklı bölgeye Mobil Atık Merkezi kurulması noktasında kolları sıvadı. Bafra Belediyesi tarafından hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan geniş kapsamlı Sıfır Atık Projesi kapsamında Çevre Bakanlığı hibesi ile 10 farklı bölgeye "Mobil Atık Merkezi" kurulacak. Evsel atıklar için şehir içerisinde halihazırda bulunan “gri” konteynerlerin yanına kağıt, karton, plastik, cam ve metal atıklar için de ilk etapta 429 adet “mavi” konteyner konarak ikili sistemler oluşturulacak. Konteyner sayısı ise süreç içerisinde kademeli olarak artırılacak.
Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bafra Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan, Çevre ve Şehircilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Samsun Milletvekilimiz Sayın Çiğdem Karaaslan’ın üzerinde hassasiyetle durduğu Sıfır Atık Projesi’ne hazırladığımız proje ile destek vererek üzerimize düşen görevi yerine getirmeyi sürdürüyoruz. Dünyamız ve ülkemiz için hayati önem teşkil eden sıfır atık konusunda hazırladığımız projemiz daha önce Bakanlığımız tarafından onaylanmıştı. Bakanlık hibesi ile proje kapsamında 10 farklı bölgeye ‘Mobil Atık Merkezi’ kuracağız. Evsel atıklar için şehir içerisinde halihazırda bulunan gri konteynerlerin yanına kağıt, karton, plastik, cam ve metal atıklar için de ilk etapta 429 adet mavi Konteyner konarak ikili sistemler oluşturulacak. Konteyner sayımız ilerleyen zamanda ise süreç kademeli olarak artırılacak” dedi.

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