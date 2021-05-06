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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Üniversitesi öğrencilerinin projelerine TÜBİTAK’tan destek

İHA

Samsun Üniversitesi öğrencilerinin projelerine TÜBİTAK’tan destek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2020/2. Dönem bilimsel değerlendirme sonuçları açıklandı. Bu kapsamda Samsun Üniversitesi (SAMÜ) öğrencilerinin projeleri TÜBİTAK’tan destek almaya layık görüldü. Değerlendirme sonucunda Samsun Üniversitesinden yedi farklı öğrenci projesi destek almaya hak kazandı.

Rektör Aydın: “Öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi tebrik ediyorum”
Öğrencilerinin başarısından dolayı gurur duyduklarını ifade eden Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Sevgili öğrencilerimizin değerli akademisyenlerimizin danışmanlığında geliştirdikleri projelerin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görülmesi bizim için son derece mutluluk vericidir. Özellikle evlere kapanmak durumunda kaldığımız bu pandemi döneminde öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin üretkenliklerini sürdürmesi bilimsel ve akademik faaliyetlerin ivme kazanması açısından önemlidir. Bu vesileyle öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Yedi Farklı Öğrenci Projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu
2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2020/2 çağrı sonuçlarına göre SAMÜ’nün değişik fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğrenciler tarafından hazırlanmış olan yedi farklı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu. “Yeni Tip Koronavirüs ve İzolasyon Sürecinin İletişim Algısı ve Bireylerarası İletişim Sürecine Etkisi”, “Kovid19 ile İlgili Yalan Haberlerin Bireylerin Aşı Olma Kararına Etkisi”, “Canik’te Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algısının Araştırılması” “Geleneğin Meslekleri” “Borabay Gölü (Taşova/Amasya) Yakın Çevresinin Kültürel Miras Bağlamında Etnobotanik Potansiyeli” “Yükseköğretimde Kovid19 Pandemi Sürecinde Gerçekleştirilen Acil Uzaktan Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Ölçekleme Yapabilen Web Tabanlı Yapay Zekâ Modelinin Geliştirilmesi “Sabit Mıknatıslı Fırçasız Doğru Akım Motor Tasarımı ve Üretimi” başlıklı projeler destek aldı.
Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan programda, 2020/2. Döneminde ülkemizdeki devlet ve vakıf dâhil tüm üniversiteler arasında 156 üniversitenin öğrencileri tarafından sunulmuş olan projeler desteklenmeye değer bulunarak desteklendi. Öğrenciler bir danışman öğretim elemanı rehberliğinde bu projeleri hazırlayarak TÜBİTAK’a müracaat edebiliyorlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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