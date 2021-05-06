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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Dağlı: “Bu yılki mottomuz ’Emniyet kemeri takıyorum”

İHA

Vali Dağlı: “Bu yılki mottomuz ’Emniyet kemeri takıyorum”

– Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Karayolları Trafik Haftası münasebetiyle katıldığı etkinlikte emniyet kemeri takmanın önemine değinerek, bu yılki mottolarının "Emniyet kemerimi takıyorum" olduğunu söyledi.
Karayolları Trafik Haftası nedeniyle Atakum ilçesi Karayolları Kavşağı’nda bulunan kontrol noktasında etkinlik düzenlendi. Samsun Valisi Zülkif Dağlı ile birlikte İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve jandarma trafik ekiplerinin katılığı etkinlikte kontrolleri yapılan sürücülerle görüşen Vali Dağlı, sürücülere emniyet kemeri takmanın önemini bahsettikten sonra çeşitli hediyeler verdi.

“Emniyet kemeri takmak arka koltukta da önemli”
Araçta bulunan herkesin ön koltukta oturmasa bile emniyet kemeri takması gerektiğini vurgulayan Dağlı, “Karayolları Trafik Haftası münasebetiyle uygulamalara katıldık. Her ne kadar pandemi sürecinde olsak da dışarı çıkması gerekenler trafikte. Bunların normal rutin kontrollerini yaptık. Bugünkü asıl amacımız; Karayolları Trafik Haftası’nda bir farkındalık oluşturmak. Bu manada kazaları azaltmayı, vatandaşımızın sağlık ve sıhhat içerisinde seyirlerini yapmasını temenni ediyoruz. Bu yılki en önemli mottolarımız; pandemi sürecinde olsak da evden de karayolları trafik kurallarının takibini sağlıyoruz. Ama asıl mottomuz, ‘Emniyet kemerimi takıyorum’. Emniyet kemeri takma konusuna duyarlılık kazandırmaya çalışıyoruz. İnşallah ilimizde ve ülkemizde trafik kazalarını azaltmayı, yaralanmayı azaltmayı ve vatandaşımızın iyi bir şekilde trafikte gitmeleri için uğraşıyoruz. Pandemi sürecinde kolluk kuvvetlerimiz çok yoğun. Buna rağmen karayolları trafik güvenliği ve vatandaşların güvenliği için kolluk kuvvetlerimiz uğraşıyor. Bu manada da duyarlılık bekliyoruz. Bu yıl mutlaka emniyet kemeri konusunda yoğunlaşmalarını bekliyoruz. ‘Emniyet kemeri ön koltukta önemli, arka koltukta önemsiz’ böyle bir şey yok. Arka koltukta da son derece önemli. Kazalarda kemer takmamaktan dolayı faciaların olabileceğini görüyoruz. O nedenle arka koltukta da vatandaşların kemer takmasını istiyoruz” dedi.
Etkinliğin ardından kontrol noktasındaki denetimler sıkı bir şekilde devam etti.

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