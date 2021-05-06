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Samsun-Bosna kardeşliği yeniden canlanıyor Başkan Demir, Bosnalı mevkidaşı ile görüştü

İHA

Samsun-Bosna kardeşliği yeniden canlanıyor Başkan Demir, Bosnalı mevkidaşı ile görüştü

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bosna Hersek’in Brçko Belediye Başkanı Esed Kadric ile “Kardeş Şehirler Arasında Diyalog ve İşbirliği Toplantısı” yaptı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bosna Hersek Brçko Belediye Başkanı Esed Kadric ile “Kardeş Şehirler Arasında Diyalog ve İşbirliği” online toplantısına katıldı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İdris Akdin ve Özel Kalem Müdürü Süleyman Demirtaş ile Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç’in de yer aldığı toplantıda, “tanışma, Kovid19 sürecinde kendi şehir ve ülkelerindeki genel durum hakkında karşılıklı bilgilendirme, bilgi ve deneyim paylaşımı, kısa, orta ve uzun vadede yapılabilecek ekonomik, kültürel ve bilimsel iş birlikleri” başlıkları görüşüldü.

“Uzun süre aramızdaki ilişkinin kopmuş olmasından üzüntü duyuyorum”
Ekim 2011 yılında imzalanan protokolle Samsun Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir olan Brçko Belediyesi Başkanı Esed Kadric online görüşmede şehri ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. 6 ay önce başkanlık görevine seçildiğini aktaran Kadric, “Yüzde 42.36’sı Boşnak, yüzde 34.58’i Sırplar, yüzde 20.66’sı Hırvatlardan oluşan bir kentiz. BosnaHersek'in kuzeyinde yer alıyoruz. Hırvatistan sınırında, Sava Nehri üzerinde bulunuyoruz. Bir limana sahip kentimizde bir iktisat fakültesi ve önemli tiyatro festivaline de ev sahipliği yapıyoruz. Biz iki kardeş belediyeyiz. Uzun süre aramızdaki ilişkinin kopmuş olmasından üzüntü duyuyorum. Bundan sonra böyle bir durumun olmayacağını ifade etmek istiyorum” dedi.
Brçko şehrinin ekonomik ve sosyal gelişimlerine de değinen Başkan Esed Kadric, Samsun ile yapılacak iş birliğini önemsediğini ifade etti.

“Kardeş şehir ilişkilerinin kurulmasına ve geliştirilmesine önem veriyoruz”
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de bu toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediyelerin uluslararası platformlarda etkin rol almasını desteklemek amacıyla kardeş şehir ilişkilerinin kurulmasına ve geliştirilmesine önem verdiklerini ifade etti. İki kardeş şehir arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, iş birliği yapılması, ortak faaliyetler ve hizmetler gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapacaklarını belirten Başkan Demir pandemi sürecine değinerek şunları söyledi:
“Bir yılı aşkın süredir pandemi ile mücadele ediyoruz. Samsun, bu süreçte vakaların yüksek olduğu bir dönem yaşadı. Bölgenin merkezi ve kavşak noktası olması sebebiyle vakalarda artış görüldü. Şu anda tam kapanma dönemindeyiz. Alınan tedbirlerle vaka sayısı düşüşleri noktasında Türkiye’de önde olan şehirlerdeniz. Kapanma ile birlikte alınan tedbirlerle tekrar normal bir sürece gireceğimizi umut ediyorum.”
Samsun’u aşı konusunda da Türkiye ile paralel bir düzeyde iyi konumda olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Demir, “Samsun Türkiye’nin 30 büyükşehrinden biri. 1 milyon 350 bin nüfusa sahip. Karadeniz’in tam merkezinde. Kuzeyde önemli bir merkez. Göç alan, nüfus çeken konumu itibarıyla belediyecilik faaliyetlerinin çok ciddi planlanması ve yürütülmesi gereken bir şehir. Samsun Türkiye’nin iki önemli nehrine sahip verimli toprakları bulunan bir şehir. Dolayısıyla tarımsal üretimde de önemli bir merkez. Sağlık sektörü, imalat sanayi, lojistik, eğitim ve turizm sektörlerinde çok ciddi potansiyele sahibiz. Hemen hemen her alanda gelişme dinamikleri olan ve bunları çok iyi koordinasyonunun sağlanması gereken bir şehir. Biz de bu konuda gayret içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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