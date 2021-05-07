Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

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Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'de yapılanmasının ortaya çıkartılmasına yönelik yaptıkları istihbar çalışmaları doğrultusunda Atakum ve İlkadım ilçesinde 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Irak uyruklu 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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