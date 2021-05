4. Engelsiz OMÜ Günleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Engelli Birimi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Engelsiz OMÜ Günleri”, alanında uzman isimlerin katılımıyla 57 Mayıs tarihleri arasında yapıldı.

OMÜ’de engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını özendirmek ve farkındalık kazandırılması için gerçekleştirilen panel, Kovid19 tedbirleri gereğince video konferans yöntemiyle düzenlendi.



“Türkiye’de tüm engel gruplarını kapsayarak faaliyet gösteren birkaç üniversite arasındayız”

OMÜ Youtube kanalından canlı yayınlanan etkinliğin birinci gününde OMÜ Eğitim Fakültesi öğretim Üyesi Doç. Dr. Nursel Topkaya moderatörlüğünde ‘Engelli Öğrencilerde Kapsayıcı Eğitim ve Ayrımcılık Paneli’ yapıldı.

Panelin açılışında konuşan Doç. Dr. Nursel Topkaya, Türkiye’de tüm engel gruplarını kapsayarak ve gelenekselleştirerek bu alanda her sene faaliyet yapan birkaç üniversiteden biri olduklarını söyledi.

Topkaya, bölgesindeki öğrenciler için güçlü bir üniversite alternatifi olmak için çalışmalar sürdüren OMÜ’nün bu idealini gerçekleştirmek üzere üniversitedeki her ortamın erişilebilir olmasına yönelik yaptığı çalışmaların yanı sıra engellilerin toplum tarafından fark edilmesine ilişkin çalışmalar da yürüttüğünü ifade etti. Topkaya, ayrıca engelli öğrencilerin eğitime ve sosyal yaşama katılımlarını sağlamak için politikalar ürettiğini ve bu bağlamda engeli olan tüm bireylere kapsayıcı eğitim ortamlarının sağlanması ve engelli bireylerin ayrımcılık davranışlarıyla karşılaşmamalarının önem arz ettiğini dile getirdi.

Panelde; bazı üniversitelerden Prof. Dr. Hasan Gürgür, Dr. Engin Yılmaz, Prof. Dr. Kenan Çayır birer sunum gerçekleştirdi. Panelde, kapsayıcı eğitimle engelli öğrencilerin eğitime nasıl dahil edilebileceklerini ve sağlamcılık bakışıyla ne gibi ayrımcılıklarla karşılaştıkları üzerine konuşmalar gerçekleşti.



“Arkadaşlarımızın hayat hikayelerini dinlemek heyecan verici”

Etkinliğin ikinci günü sabah gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü OMÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Serpil Alptekin yaptı. Panelde, farklı meslekler bağlamında engellilik, engelli olan ve farklı meslekler icra eden kişiler ve kariyer yolculukları üzerinde duruldu.

Panelin açılışında konuşan Doç. Dr. Serpil Alptekin, “Doğuştan ya da sonradan gelişmiş birtakım sınırlılıkları olan okul hayatı ve iş yaşamında çeşitli engellere ve zorluklara rağmen kendi hayatlarında başarı hikayelerini yazmış ve kendilerini kanıtlayıp belli meslek gruplarını edinmiş tek başına ayakta durmayı başarıp kendi hayat hikayelerini kendilerinden dinleyecek olmamız hepimiz adına heyecan verici. Etkinliğimiz, hem bir takım sınırlılıkları olan arkadaşlarımıza hem de toplumdaki bakış açısını değiştirmek açısından önemli” ifadelerini kullandı.

Panelde; Samsun İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı Dr. Fatma Kaynarca Güzel, bazı firmaların insan kaynakları ofisi çalışanları Elif Kain ve Hale Yıldız, deneyimlerini ve çalışma hayatını katılımcılarla paylaştı.



“Sayımız arttıkça daha fazla farkındalık oluşturmuş oluyoruz”

Etkinliğin ikinci günü öğleden sonra gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü OMÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yaşar Barut gerçekleştirdi. Panelde, öğrencilerin gözünden engelsiz üniversite yaşamı ve güçlü yönleri değerlendirildi.

Son panelin açılışında konuşan Doç. Dr. Yaşar Barut ise “Bu farkındalığı sadece 3 Aralık‘ta veya Mayıs ayının belirli günlerinde geçiştirilen etkinlik ya da hizmetler olarak görmüyoruz. Her zaman, her yerde, her grubun ihtiyaçlarına yönelik hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşmacılarla soru cevap şeklinde ilerleyen seminer Barut’un şu cümleleri ile devam etti: “Üniversitemizde arkadaşlarımızın sayısı arttıkça daha fazla farkındalık oluşturmuş oluyoruz, pandemi bittiğinde üniversite tanıtım günlerinde yeni öğrencilerimize yol göstermek için sizleri aramızda görmek bizim için çok büyük bir mutluluk olacaktır” diyerek bitirdi.

Panelde; İlahiyat Fakültesi öğrencisi Fatma Satılmış, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hakan Koşar, Sağlık Meslek Yüksekokulu mezun öğrencisi Bahar İlhan, öğrencilik yaşamlarını ve deneyimlerini paylaştı.

Etkinliğin üçüncü gününde ise Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, engelli öğrenciler ve birim gönüllüleriyle Doç. Dr. Nursel Topkaya moderatörlüğünde Google Meet üzerinden online söyleşi gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.