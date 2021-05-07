Pandemi gölgesinde acemi erler yemin etti

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Samsun Bafra Cezaevi Bölük Komutanlığı’nda düzenlenen törende 2001/21 tertip acemi erler yemin etti.

Acemi erler, Bafra 3. Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı’nda almış oldukları 3 haftalık eğitimin ardından yemin ederek vatani hizmetlerini yapmak üzere birliklerine dağıtıldı. Yemin törenine, Kovid19 tedbirleri nedeniyle asker aileleri katılmadı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İbrahim Güven’in erleri tebrik etmesinin ardından tören sona erdi.

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