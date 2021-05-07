Ramazan'ın son cumasında camiler mahzun kalmadı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Korona virüsü (Kovid19) önlemleri kapsamında tam kapanma kararının alındığı Türkiye’de Ramazan ayının son cumasında camiler mahzun kalmadı.

Samsun’da 11 ayın sultanı Ramazan ayının son cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti. Başta Büyük Cami olmak üzere şehir merkezindeki tarihi camilerde Kovid19 tedbirleri nedeniyle yer bulamayan vatandaşlar, namazlarını dışarıda kılmak zorunda kaldı. Büyük Cami'deki cuma namazını İl Müftüsü Seyfullah Çakır kıldırdı. Seccadelerini cami avlularına seren vatandaşlar, Ramazan ayının son cuma namazını eda etti. Cuma namazının ardından vatandaşlar, Ramazan’ın son cuma namazı ve Kadir Gecesi'ne ulaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Geçen yıl Ramazan ayının son cuma namazında camiler Kovid19 nedeniyle kapatılmış, İslamiyet’in kutsal mekanları olan camiler Ramazan ayında sessizliğe bürünmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.