Başkan Özdemir: “Eğitim kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Belediye olarak her zaman eğitim kurumlarımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen’i ziyaret etti. Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen’in makamında gerçekleşen ziyarette Esen; Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan’a Havza’da devam eden eğitim yatırımları hakkında bilgiler aktarılarak yapılabilecek işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ziyaretlerinden ötürü Özdemir ve Kayan’a teşekkür ederek Havza’da eğitim kalitesini yükseltmek için çalışmalara devam edileceğini belirtti.



“Okullarımızda deprem güçlendirme çalışmaları yapıldı”

Ziyaret ile ilgili bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yapılan görüşmede ilçede devam eden deprem güçlendirme ve yeni okul binalarının yapımı gibi konularda görüş alışverişi yapıldığını belirterek, “İlçemizde eğitime ciddi yatırımlar yapılmakta. Okullarımızda deprem güçlendirme çalışmaları yapıldı. Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okul binaları yıkıldı ve yeni okul binaların yapımı için gerekli hazırlıklara başladı. Havza Belediyesi olarak her zaman eğitim kurumlarımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. El birliği ile geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışmaktayız. Bundan sonraki süreçte de başta Samsun Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere tüm eğitim kurumlarımıza desteğimiz devam edecek. Samsun Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Coşkun Esen’e ilçemize vermiş olduğu desteklerden ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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