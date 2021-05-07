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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Katlı mekanik otoparkın temeli atıldı

İHA

Katlı mekanik otoparkın temeli atıldı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yapılacak 214 araçlık mekanik katlı otoparkın temeli atıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Çarşamba Belediyesi'nin birlikte imzaladığı protokol doğrultusunda yapılacak Doğu Yaka Katlı Otopark için temel atma töreni düzenlendi. Orta Mahalle Şehit Tuncay Kocabaş Caddesi’ndeki eski pazar yerinin bulunduğu 1880 metrekarelik alanda yapılacak olan otopark trafik sorununa da çözüm olacak. 1 yıl içerisinde tamamlanacak olan 3 katlı 214 araçlık mekanik otoparkın ilk harcı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ın katılımıyla atıldı.
Mayıs 2022’de tamamlanması planlanan otoparkta, otomobilleri sürücüler değil, asansörlü otomatik ve mekanik sistem park edecek. Araçlar yine otomatik sistemle park alanından alınıp asansöre bildirilerek sahiplerinin önüne getirilecek. Çalışma tekniği ile uygun park yeri bulmayı kolaylaştıracak, zamandan ve yakıttan tasarruf imkanı sağlayacak.

Son teknoloji ürünü
Çarşamba ilçesinde ilk ve özel olacak otopark projesi hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Çarşamba ilçemize yapılacak olan katlı otoparkımız Karadeniz'de ilk olacak. Çarşamba'da 214 tane aracın toplam iç kat sayısı 7 ama betonarme olarak 3 katlı bir mekanik otoparkı Çarşamba'ya kazandırıyoruz. Katlı otoparkımız Çarşamba’daki insanlarımıza önemli bir hizmet verecek. Bu otoparkın en büyük özelliği en güvenli otopark sistemine sahip olmasıdır. Teknolojik yazılım sistemi ile çalışan bu otoparkta, vatandaş arabasını getirecek ve asansörün haznesine koyacak. Düğmeye bastığında asansör sistemi, aracı en uygun olan yere park etmesini sağlayacak. Vatandaş aracını geri almak istediğinde kart vasıtasıyla asansörle kendisine gelmesini sağlayacak. İnşallah Çarşamba ilçemizin Doğu Yakası’nda çok önemli bir otopark sorununa çözüm üretecek olan otoparkımız en geç 2022 yılının Mayıs ayında hizmete açılacaktır" dedi.
Başkan Mustafa Demir’in konuşmasının ardından butona basılarak temele ilk harç akıtıldı.
Törene ayrıca ile Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, Genel Sekreter Yardımcıları Şenol Yıldız, Ali Seyfi Küçükgöncü, Zennube Albayrak, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ve Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal katıldı.

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